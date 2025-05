Ośmioro dzieci i ogromne zyski. Królowa ruchu #tradwife powiększa swoje biznesowe imperium

Po latach działania w internecie 34-latka postanowiła rozbudować swoje imperium o stacjonarne sklepy. W połowie czerwca w mieście Midway w stanie Utah otworzy się pierwszy z nich. W rustykalnych przestrzeniach będzie można kupić wszystko, co jest dostępne w sklepie internetowym marki Ballerina Farm. Niektóre produkty pochodzą z importu, między innymi z Europy.

Pierwszy stacjonarny sklep to pierwszy krok w kierunku dalszego powiększania imperium Neelemanów. W kolejnych miesiącach niektóre produkty sygnowane marką Ballerina Farm mają trafić do wybranych sklepów w USA, małżeństwo planuje też spróbować swoich sił w branży agroturystycznej.

Hannah Neeleman: ikona ruchu #tradwife, „farmfluencerka” i kobieta biznesu

Hannah Neeleman urodziła się 25 czerwca 1990 roku w rodzinie mormonów. W 2011 roku wyszła za Daniela Neelemana, syna twórcy linii lotniczych JetBlue, zaledwie trzy miesiące od ich pierwszej randki. Amerykanka porzuciła karierę baletnicy na rzecz macierzyństwa i pracy na farmie, którą kupiła z mężem.

Pomysł na to, aby zarabiać na życie w taki sposób, pojawił się w trakcie ich wspólnej wycieczki do Brazylii. To tam młode małżeństwo urzekł wiejski styl życia. Daniel Neeleman również zrezygnował z dotychczasowej kariery – pracował w agencji ochrony, którą założył jego ojciec.