Koreanka Kim Jung-soo zarobiła miliardy na ognistej zupie. Niezwykła historia sukcesu

Czytaj więcej Biznes Pada mit o emocjonalnym stylu zarządzania kobiet. Zaskakujące wyniki badania Z badania przeprowadzonego przez „Harvard Business Review” wynika, że kobiety na stanowiskach kierowniczych w mniejszym stopniu niż mężczyźni pozwalają, by stres negatywnie wpływał na ich zachowania w pracy. Jak uzasadniono te zaskakujące obserwacje?

Wyzwanie zjedzenia zupy Buldak bez popijania

Do światowej popularności ostrego dania przyczynił się twórca kanału “Korean Englishman” na YouTube, Josh Carrott. W 2014 roku zapoczątkował on wyzwanie „The Fire Noodle Challenge”, zachęcając swoich obserwatorów do spożywania pikantnej zupy bez popijania wodą. Konsumentów chętnych do podjęcia wyzwania nie brakowało, a ich zmagania regularnie umieszczano w sieci.

Pomysłodawczyni ognistego dania, 60-letnia obecnie Kim Jung-soo, za sprawą popularności potrawy nie tylko otrzymała awans na stanowisko CEO firmy, ale i przyczyniła się do spektakularnego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa. W minionym roku koncern odnotował wzrost obrotów o 215 proc., co przełożyło się na zwiększenie majątku Kim, jej męża i dzieci do prawie 1,1 miliarda dolarów, jak podaje „Bloomberg”.



Czytaj więcej Psychologia Poczucie winy wśród pracujących matek: w jaki sposób można mu zaradzić? Poczucie winy wśród pracujących mam może wynikać z przekonania, że skupienie na karierze zaburza harmonię życia rodzinnego. Jakie inne czynniki wpływają na obniżony nastrój wśród aktywnych zawodowo mam? Prezes Fundacji Mama na Huśtawce wyjaśnia.

Kim Jung-soo: brak doświadczenia zawodowego

Sukces Kim Jung-soo jest godny uznania tym bardziej, że przed rozpoczęciem kariery w rodzinnym przedsiębiorstwie nie pracowała zawodowo. Dbając o dom i rodzinę, była pełnoetatową mamą. Gdy przyszłość rodzinnego biznesu zawisła na włosku, teść Koreanki zaproponował jej dołączenie do zespołu i zasilenie działu sprzedaży. Ostra potrawa, która przyczyniła się do niespodziewanego sukcesu podupadającej firmy sprawiła, że po latach pomysłodawczyni flagowego produktu została CEO przedsiębiorstwa, co w zarządzanych głównie przez mężczyzn firmach koreańskich stanowi rzadkość.

Zapotrzebowanie na błyskawicznie przyrządzaną zupę wzrosło w minionym roku w rekordowym tempie, o czym świadczy niemożność zapełnienia półek sklepowych najbardziej popularnych sieci handlowych na świecie. Stany Zjednoczone są krajem o największym zapotrzebowaniu na pikantne danie. Sprzedaż produktu na tamtejszym rynku stanowi ponad 20 proc. obrotów firmy, co przekłada się na 120-procentowy wzrost zysków generowanych przez tę część świata w porównaniu z rokiem poprzednim.