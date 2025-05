Głośne szukanie. Nowa strategia randkowania w internecie zastępuje aplikacje

Wszyscy ci, którzy mają doświadczenie z aplikacjami randkowymi, z pewnością doskonale wiedzą, czym jest swipe’owanie. To nic innego jak przesuwanie profili użytkowników w prawo lub w lewo, w zależności od tego, czy dana osoba interesuje użytkownika – czy nie.

Na czym polega „swipe fatigue”, czyli zmęczenie swipe’owaniem?

W trakcie swipe’owania dociera do nas masa obrazów i informacji. Psycholodzy są zgodni co do tego, że mózg człowieka nie jest przystosowany do ich skutecznego przetworzenia. Używanie aplikacji randkowych niewiele różni się w tym zakresie od innych platform społecznościowych.

Co więcej, przesuwanie anonimowych twarzy, płytkie konwersacje czy spotkania, z których nic nie wynika, często powodują frustrację, a niekiedy nawet wypalenie. Dochodzi do tego poczucie odrzucenia bez żadnych wyjaśnień, emocjonalny przesyt i wreszcie – niechęć do tego, aby kontynuować poszukiwania swojej drugiej połowy.

Wszystkie te odczucia składają się na coś, co eksperci nazwali „swipe fatigue”, czyli zmęczenie przesuwaniem profili nieznajomych osób, a konkretnie – nadmiarem bezwartościowych sygnałów, które do nas docierają. Zdaniem twórców polskiej aplikacji randkowej Meet2more zjawisko „swipe fatigue” to swego rodzaju sygnał alarmowy: mamy dosyć powierzchownych interakcji, które do niczego nie prowadzą, a zamiast nich stawiamy na jasne sygnały, transparentność i autentyczność.