Od pewnego czasu spore emocje wywołuje w Japonii zjawisko, w którego centrum znalazły się emerytowane mieszkanki tego kraju. W Japonii żyje ponad 20 milionów kobiet w wieku emerytalnym, co stanowi ponad 32 proc. populacji tego kraju.

Coraz więcej japońskich seniorek robi to, co robiły przez większość życia – czyli zajmowały się domem i dawały wsparcie najbliższym. Owe „babcie do wynajęcia” cieszą się wśród Japończyków coraz większą popularnością. Istnieją nawet firmy, które specjalizują się w zatrudnianiu seniorek w roli pomocy domowej, kobiecej „złotej rączki” – i nie tylko.

Na problemy dorosłości – babcia do wynajęcia. Pomoże w obowiązkach domowych i wesprze psychicznie

Jak podaje japoński anglojęzyczny serwis informacyjny SoraNews24, jedną z takich firm jest OK!Obaachan (jap. „OK!Babcia”). Jej twórcy określają ją jako jedyną firmę w Japonii, która zatrudnia wyłącznie kobiety w roli złotych rączek.

Wiek pracownic firmy waha się od około 60 do ponad 90 lat. Dysponują rozmaitymi kompetencjami: są mistrzyniami w prowadzeniu domu, mają wysokie umiejętności interpersonalne, wiedzę w różnych dziedzinach – i oczywiście doświadczenie życiowe.