W Japonii jest coraz więcej osób samotnych i problem ten dotyczy mieszkańców w każdym wieku.
Od pewnego czasu spore emocje wywołuje w Japonii zjawisko, w którego centrum znalazły się emerytowane mieszkanki tego kraju. W Japonii żyje ponad 20 milionów kobiet w wieku emerytalnym, co stanowi ponad 32 proc. populacji tego kraju.
Coraz więcej japońskich seniorek robi to, co robiły przez większość życia – czyli zajmowały się domem i dawały wsparcie najbliższym. Owe „babcie do wynajęcia” cieszą się wśród Japończyków coraz większą popularnością. Istnieją nawet firmy, które specjalizują się w zatrudnianiu seniorek w roli pomocy domowej, kobiecej „złotej rączki” – i nie tylko.
Jak podaje japoński anglojęzyczny serwis informacyjny SoraNews24, jedną z takich firm jest OK!Obaachan (jap. „OK!Babcia”). Jej twórcy określają ją jako jedyną firmę w Japonii, która zatrudnia wyłącznie kobiety w roli złotych rączek.
Wiek pracownic firmy waha się od około 60 do ponad 90 lat. Dysponują rozmaitymi kompetencjami: są mistrzyniami w prowadzeniu domu, mają wysokie umiejętności interpersonalne, wiedzę w różnych dziedzinach – i oczywiście doświadczenie życiowe.
Wynagrodzenie pracownicy wynosi 3,3 jena, czyli około 80 zł, do tego dochodzi kolejne 80 zł na pokrycie kosztów transportu. Babcie do wynajęcia oferują szeroki zakres usług – w zależności od potrzeb klientów.
Seniorki mogą nauczyć gotowania, sprzątania i innych prac domowych, popilnują dziecka i wyręczą w wielu innych zadaniach. Niekiedy nawet zaoferują wsparcie psychiczne w trudnych momentach życia i udzielą klientowi rad w najróżniejszych życiowych sprawach.
Jak relacjonuje SoraNews24, młode Japonki czasem zatrudniają starsze kobiety w roli swoich babć, aby te były obecne w trakcie zerwania z chłopakiem. Sytuacje, w których babcie do wynajęcia wspierają swoich klientów, bywają też znacznie trudniejsze – to na przykład konflikty rodzinne.
Klienci korzystający z usług babć do wynajęcia to nie tylko młode, zapracowane osoby. Czasem to również inni emeryci, którzy wymagają wsparcia w prowadzeniu domu – lub po prostu towarzystwa.
W Japonii jest coraz więcej osób samotnych i problem ten dotyczy mieszkańców w każdym wieku. Już od szeregu lat mówi się o panującej w tym kraju „epidemii samotności”. Babcie do wynajęcia pomagają ją przezwyciężyć.
Do zatrudniania się jako pomocnica w rozmaitych sprawach skłania japońskie seniorki również fakt, że z roku na rok koszty życia są w Japonii coraz wyższe. Z danych Japońskiego Biura Statystycznego wynika, że aktywnych zawodowo jest aż 9,3 miliona Japończyków w wieku powyżej 65 roku życia – czyli co czwarty senior. Problem braku pieniędzy dotyka zwłaszcza emerytek, których świadczenia są zwykle niższe od ich rówieśników płci męskiej.
„Babcie do wynajęcia” budzą rozmaite emocje. Jedni popierają tę aktywność, argumentując, że taka wychodzi ona kobietom w starszym wieku na dobre. Nadal bowiem czują się potrzebne, a przecież osoby po sześćdziesiątce coraz częściej są w bardzo dobrej kondycji fizycznej.
Przeciwnicy twierdzą z kolei, że nie chcieliby widzieć swojej babci lub mamy w starszym wieku w takiej roli. Ich zdaniem jest coś niewłaściwego w angażowaniu do pracy starszych osób – zwłaszcza w przypadku seniorek w bardziej zaawansowanym wieku.
