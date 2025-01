Japonki celowo popełniają przestępstwa, by trafić do więzienia. Narasta niepokojące zjawisko

Japonia to kraj, który kojarzy się z długowiecznością, zdrowym stylem życia i społeczeństwem czerpiącym radość z prostych przyjemności. Okinawa, jedno z najsłynniejszych miejsc w Japonii, należy do tzw. „niebieskich stref”. Mieszkańcy nierzadko dożywają tam stu lat w zdrowiu i harmonii. Mimo tego idealistycznego obrazu Japonia boryka się z poważnym problemem – samotność i ubóstwo skłaniają wielu starszych obywateli do desperackich działań.

Reklama

Japonki celowo popełniają przestępstwa, by trafić do więzienia

Pobyt w więzieniu, który większość ludzi uznaje za najsurowszą karę za popełnione przestępstwa, dla wielu starszych Japonek stał się sposobem na życie. Za murami szukają schronienia i tego, czego najbardziej im brakuje – bezpieczeństwa oraz poczucia stabilności. Decyzję o popełnieniu przestępstwa po to, by trafić za kraty, podjęła między innymi 81-letnia Akiyo. Jej historię przedstawiono w CNN. Skazana za drobną kradzież kobieta przyznała, że życie w więzieniu daje jej to, czego brakuje na zewnątrz – stałe posiłki, dach nad głową i poczucie wspólnoty. „To może być dla mnie najstabilniejsze życie” – powiedziała, opowiadając stacji o swoich doświadczeniach.

Czytaj więcej SPOŁECZEŃSTWO Gubernatorka Tokio wytacza nowe działa w walce z ujemnym przyrostem naturalnym w stolicy Japonii W odróżnieniu od wielu innych krajów (w tym Polski), w Japonii znieczulenie zewnątrzoponowe kobiety w trakcie porodu nie jest objęte refundacją ze strony państwa i pacjentka musi je opłacić z własnej kieszeni. Taki stan rzeczy chce zmienić gubernatorka Tokio, Yuriko Koike — informuje „The Japan Times”.

Podobnych historii w Japonii jest coraz więcej. Statystyki są niepokojące – CNN donosi, że w ciągu dwóch dekad liczba więźniarek powyżej 65 roku życia wzrosła niemal czterokrotnie. Większość z nich trafia do więzienia za drobne kradzieże, często popełniane w desperacji. Według oficjalnych danych rządu japońskiego w 2022 roku ponad 80 proc. starszych osadzonych kobiet zostało skazanych właśnie za tego typu przestępstwa.

Pobyt w więzieniu lekiem na samotność i ubóstwo

Źródłem problemu, o którym mowa, jest połączenie dwóch zjawisk: ubóstwa i izolacji społecznej. W Japonii, mimo wysokiego poziomu rozwoju, wielu starszych osób znajduje się w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazują, że około 20 proc. Japończyków powyżej 65 roku życia żyje poniżej granicy ubóstwa. „Są ludzie, którzy przychodzą tu, bo jest zimno, albo dlatego, że są głodni” – powiedział w rozmowie z CNN Takayoshi Shiranaga, strażnik w jednym z więzień dla kobiet.