Płacąc za zakupy online, młodzi najczęściej korzystają z BLIK-a, szybkich płatności obsługiwanych przez operatorów i kart. Rośnie zainteresowanie Apple Pay i Google Pay, a w dół idą płatności za pobraniem. Z kolei inwestycje w kryptowaluty są bardziej popularne niż odkładanie oszczędności w gotówce. Oto główne wnioski, jakie płyną z raportu Autopay „Finanse Młodych Polek i Polaków 2025”. Czy widać w nim różnice w odpowiedziach badanych w zależności od ich płci?

Pokolenie Z uwielbia szybkie płatności

– Kobiety w wieku 18-34 lata stawiają na korzystanie z szybkich i wygodnych metod płatności w trakcie zakupów online – mówi Nina Wadowska, PR & Communication Manager, Autopay. Aż 9 na 10 z nich używa BLIK-a, podczas gdy wśród młodych mężczyzn jest to 81 proc. Niezależnie od płci podobnym zainteresowaniem – na poziomie ponad 40 proc. – cieszą się szybkie płatności operatorów i płatności kartą. Metody tradycyjne, takie jak pobranie czy samodzielny przelew są zdecydowanie bardziej popularne wśród mężczyzn, którzy w większym stopniu korzystają także z płatności odroczonych. Co ciekawe, większym zainteresowaniem cieszą się do niedawna niszowe Apple Pay i Google Pay. Z tego pierwszego zdecydowanie częściej korzystają kobiety, a z drugiego ich rówieśnicy płci męskiej.

Wadowska zwraca także uwagę, że to, co decyduje o wyborze formy płatności, to przede wszystkim ich wygoda, szybkość i łatwość. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie te elementy są istotniejsze dla kobiet niż mężczyzn. W równym stopniu młode Polki i Polacy cenią bezpieczeństwo form płatności. Dla młodych kobiet istotniejsza jest jednak dostępność wybranej metody, a dla mężczyzn cena. Polki w wieku 18-34 lata zdecydowanie częściej potrafią zrezygnować z zakupu w razie braku dogodnej formy płatności w trakcie finalizowania zakupów.

Więcej osób z pokolenia Z oszczędza

Przeprowadzone badanie pokazało także, iż wyraźnie wyższy niż w ubiegłym roku jest także odsetek młodych, którzy oszczędzają (wzrost z 78 na 83 proc.), jak i tych, którzy inwestują nadwyżki finansowe (wzrost z 26 na 33 proc.)). W związku z tym ważna wydaje się odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązania dla obu tych celów znają młode Polki i Polacy. Najlepiej rozpoznawalne są konta oszczędnościowe i lokaty (68 proc.), a dalej kryptowaluty (53 proc.), akcje spółek (48 proc.), gotówka (48 proc.), nieruchomości (46 proc.) i obligacje skarbowe (44 proc.).