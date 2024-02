Barbra Streisand z nagrodą SAG za całokształt twórczości

Nie do powstrzymania

W kolejnych latach była nie do powstrzymania. Oprócz ról w produkcjach What's Up, The Owl And The Pussycat czy The Way We Were, rozwijała też karierę muzyczną, nagrywając takie niezapomniane utwory jak Woman In Love, Evergreen, czy No More Tears (Enough Is Enough) i stając się tym samym jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiecych wokalistek na świecie.

Za sprawą produkcji Yentl z 1983 roku, Streisand stała się pierwszą kobietą, która napisała scenariusz, wyprodukowała, wyreżyserowała i zagrała w stworzonym przez siebie filmie, za który dodatkowo otrzymała nagrodę Golden Globe dla najlepszego reżysera. Było to pierwsze – i przez 37 lat jedyne – takie wyróżnienie dla kobiety.

Jako pierwsza kobieta otrzymała też Oscara za skomponowanie muzyki do filmu. Sukces piosenki Evergreen, pochodzącej z filmu A Star is Born, został po kilku dekadach symbolicznie powtórzony za sprawą wielokrotnie nagrodzonego utworu Shallow wykonanego w nowej wersji filmu przez Lady Gagę i Bradley’a Coopera.

Naucz się pisać na maszynie

Mając w swoim dorobku dziesiątki nagród w dziedzinie filmu i muzyki, torując drogę do sukcesu wielu kolejnym utalentowanym aktorkom, wokalistkom i reżyserkom, ta wszechstronna artystka mimo wszystko musiała latami mierzyć się z nieprzychylnymi i bolesnymi uwagami na temat swojego wyglądu. Nawet odbierając nagrodę za całokształt twórczości nawiązała do rozmowy z własną mamą, która powtarzała jej: – Lepiej naucz się pisać na maszynie. Streisand jednak nie posłuchała tej rady i konsekwentnie walczyła o własne marzenia. Zrezygnowała ze studiów wyższych, wierząc, że najlepiej uczy się grając w filmach i śpiewając piosenki.