Jaka przyjaźń służy duszy i ciału? Eksperci wyjaśniają i podpowiadają, jak o nią dbać

Na żywo czy w świecie wirtualnym?

Choć trudno zastąpić relacje osobiste i spotkania twarzą w twarz rozmowami telefonicznymi czy za pośrednictwem komunikatorów internetowych, to jednak warto podtrzymywać przyjaźnie również i w takiej formie, jeśli bliskie osoby dzieli spora odległość lub, w nadmiarze obowiązków, nie mają okazji spędzać ze sobą czasu regularnie – Świat wirtualny może nam bardzo pomóc w utrzymaniu przyjaźni, szczególnie wtedy, gdy los rozsiał nas po świecie i nie mamy już możliwości tak częstego spotykania się twarzą w twarz, jak miało to miejsce dotychczas – potwierdza Kamil Zieliński. – Jednak przyjaźnie lub znajomości typowo internetowe, to znaczy te oparte wyłącznie o kontakty wirtualne, pozbawione są bardzo ważnego budulca przyjaźni, czyli aspektu fizycznego, na przykład komunikowania się w sferze pozawerbalnej. Inaczej mówiąc, przyjaźń wyłącznie internetowa będzie zawsze uboższa od jej „tradycyjnej” wersji, ponieważ ta „tradycyjna” oprócz spotkań w tak zwanym „realu” może jeszcze być uzupełniana spotkaniami w sieci, pisaniem ze sobą czy choćby dzwonieniem – dodaje psycholog.

Spotkania online czy rozmowy telefoniczne z pewnością mogą pomóc w podtrzymaniu istniejącej już przyjaźni – takiej, która została nawiązana w realnym świecie. Natomiast eksperci są zgodni co do tego, że znajomości odbywające się jedynie w świecie wirtualnym nie da się porównać z tymi, które bazują na prawdziwej więzi i interakcjach na żywo. – Osobiste kontakty umożliwiają głębszą relację emocjonalną niż te, które ograniczone są tylko do kontaktu online, ponieważ podczas spotkań twarzą w twarz uczymy się swoich gestów, mimiki, mowy ciała, a to sprzyja budowaniu bliskiej więzi – zauważa Marcin Dobrzyński. – Dzięki spotkaniom „na żywo” możliwe jest również przeżycie różnorodnych doświadczeń, wspomnień oraz poznanie się w stopniu, którego nie da się osiągnąć w kontakcie zdalnym. Choć znajomości w świecie wirtualnym mogą być wartościowe i ważne dla naszego życia społecznego, jednak nie powinny zastępować realnych spotkań z przyjaciółmi i rodziną – podkreśla psycholog.

Rytuały przyjaźni

Wieloletnie przyjaźnie, często zapoczątkowane jeszcze w czasach szkolnych lub na studiach, mają szansę przetrwać próbę czasu, jeśli zaangażowane w nie osoby wspólnie dbają o pielęgnowanie relacji. Istnieje szereg sposobów na podtrzymywanie wartościowej więzi, a wśród nich eksperci zgodnie wymieniają rozmowy, spotkania, ale i wzajemną pamięć oraz proste gesty świadczące o zainteresowaniu drugą osobą. – Wystarczy zapytanie „co słychać?”, pamiętanie o życzeniach urodzinowych, celebrowanie krótkich chwil razem, jak na przykład spontaniczne wyskoczenie na kawę podczas przerwy w pracy – wymienia Kamil Zieliński. – Aktualny świat jest nieco szalony i nie zawsze sprzyja dobrej przyjaźni. Wszyscy jesteśmy zabiegani, każdy zajmuje się swoimi sprawami, a przyjaźnie dzieją się gdzieś w tle. Warto od czasu do czasu powiedzieć „stop!” i na przykład umówić się z przyjaciółmi na kilkudniowy wyjazd razem, bez laptopów czy innych zobowiązań zawodowych. To wbrew pozorom nie musi być droga zabawa. Przecież często najlepsze wspomnienia rodzą się w zupełnie zwykłych warunkach. Te wspomnienia z kolei doskonale przełożą się na wzbogacenie naszej przyjaźni, choćby na zasadzie wspominek w stylu „a pamiętasz, jak byliśmy w…? Ale było fajnie, co?” – opisuje psycholog.

Nie bez znaczenia pozostają też rytuały przyjaźni: wspólne celebrowanie Świąt, spotkania w ważnych dla przyjaciół momentach, wyjazdy w miejsca, które mają dla danych osób znaczenie symboliczne lub chociażby regularne spacery w ulubionym parku.

Jak zaznacza Marcin Dobrzyński, pielęgnowanie przyjaźni to proces długotrwały i wymagający wysiłku oraz zaangażowania z obu stron. Służą temu nie tylko spotkania, ale i wspólne aktywności. – Wspólne hobby, podróże czy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych umożliwiają spędzenie czasu razem i tworzenie nowych, zbliżających wspomnień – wymienia psycholog. – W budowaniu trwałej i bliskiej relacji z pewnością pomaga również dzielenie się swoimi myślami, uczuciami, doświadczeniami. Zaufanie w relacji jest kluczowe i pomaga poczuć się w niej bezpiecznie, bez obaw przed krytyką i osądzaniem. Poza tym nie zapominajmy o wspólnym świętowaniu sukcesów i osiągnięć swoich przyjaciół. Wspólne celebrowanie radosnych chwil bardzo zbliża. Pamiętajmy, że przyjaźnie buduje się latami, wymagają czasu i wysiłku, ale mają ogromną wartość dla naszej kondycji psychicznej – dodaje psycholog.