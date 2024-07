Międzynarodowy Dzień Przyjaźni: jak pielęgnować tę ważną relację?

Czytaj więcej Styl życia PsyCap czyli własny kapitał psychologiczny warto wykorzystać w miejscu pracy. Jak to robić skutecznie? PsyCap, inaczej kapitał psychologiczny, oznacza swoisty bank pozytywnych zasobów pozwalający na radzenie sobie z wyzwaniami w miejscu pracy. Co wchodzi w skład takiego kapitału i czy można regulować jego poziom? Autorka badań wyjaśnia jak to działa.

Przyjaźń na zdrowie

Otaczanie się przyjaciółmi, którzy niejednokrotnie współdzielą pasje i zainteresowania danej osoby, ma nie tylko dobroczynny wpływ na samopoczucie oraz poziom endorfin wydzielanych w trakcie licznych spotkań, ale i bezpośrednio przekłada się na zdrowie, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami czy podejmowania działań mimo napotykanych trudności. – Więzi społeczne, w tym więzi z przyjaciółmi współdecydują o ludzkim zdrowiu, zwiększając wydajność układu odpornościowego i redukując poziom hormonów stresu. Bliskie związki pozwalają również poradzić sobie w obliczu zagrożenia śmiercią i stratą ukochanej osoby. Badania pokazują, że osoby będące w żałobie, które otoczone są silniejszym wsparciem bliskich osób, przyjaciół, mają niższe wyniki na skali depresji w ciągu dwóch lat po doświadczonej stracie. Dostępność wspierających relacji przyjacielskich może złagodzić trud i cios, jakim jest utrata bliskiej osoby, ale nie przyspiesza procesu przechodzenia żałoby. Badania pokazują także, że przyjaciele stanowią istotne i ważne źródło wsparcia społecznego. Jednostki otoczone osobami je wspierającymi cieszą się lepszym zdrowiem, skuteczniejszym radzeniem sobie w obliczu sytuacji trudnych czy też stresujących niż osoby, które doświadczają ograniczonego wsparcia sugerują, że osoby trwające w satysfakcjonującym związku w porównaniu z osobami niebędącymi w relacji, cieszą się lepszym funkcjonowaniem układu krążenia, psychicznym i fizycznym zdrowiem – wymienia dr Dorota Suwalska-Barancewicz.

Co więcej, przyjaźń pozwala zaspokoić wiele potrzeb psychologicznych, wśród których dr Suwalska-Barancewicz wymienia między innymi potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, miłości, afiliacji, kontaktu, szacunku, uznania. – Związki oparte na przyjaźni poprzez porównania z drugą osobą stają się podstawą budowania tożsamości, kształtowania światopoglądu i systemu wartości, sprzyjają także tworzeniu więzi społecznych. Relacje z przyjaciółmi stanowią płaszczyznę zdobywania nowych doświadczeń, a także pozwalają zredukować lęk w nowych sytuacjach społecznych. W swoich badaniach Narr i współpracownicy, wykazali, że siła relacji przyjacielskiej z okresu adolescencji pozwala przewidzieć lepsze funkcjonowanie w okresie wczesnej dorosłości, szczególnie jeśli chodzi o poczucie własnej wartości oraz niższy poziom objawów lęku i depresji – dodaje psycholog.

Czytaj więcej Biznes Dlaczego kobietom trudniej przychodzi budowanie relacji w biznesie? Wyniki raportu Z analizy danych przeprowadzonej przez redaktorów „Harvard Business Review”, wynika, że kobietom jest trudniej niż mężczyznom budować sieć relacji w świecie biznesu. Dlaczego tak się dzieje i czy można temu zaradzić?

Realnie czy wirtualnie?

Choć nie zawsze istnieje możliwość utrzymania bezpośrednich relacji z przyjacielem mieszkającym w odległym miejscu, a rozmowy telefoniczne czy za pośrednictwem komunikatorów internetowych trudno porównać do spotkań z bliską osobą twarzą w twarz, to mimo niesprzyjających okoliczności warto podtrzymywać zbudowaną przed laty serdeczną więź. – Wieloletnia przyjaźń oparta na fizycznym kontakcie zapewnia bliskość i empatię, co sprzyja budowaniu głębszych więzi, a fizyczna obecność przyjaciela pomaga okazać wsparcie w sposób bezpośredni gestem, jak np. przytulenie, trzymanie za rękę, uśmiech. To z kolei wzbogaca komunikację niewerbalną (mimika, gesty i ton głosu), a to pozwala lepiej zrozumieć intencje drugiej osoby. Kontakty osobiste są źródłem wspólnych doświadczeń i przeżyć, które umacniają relacje przyjacielskie. Doświadczenia i przeżycia mają szansę urzeczywistnić się dzięki uczestnictwu w różnych aktywnościach jak np. spacery, wycieczki, które są trudne do zrealizowania w wirtualnym świecie – zauważa dr Dorota Suwalska-Barancewicz.

Wśród zalet spotkań na żywo z bliską osobą wymienia się też możliwość obserwowania bezpośrednich reakcji na daną sytuację, wspólnego uczestnictwa w danym wydarzeniu i tym samym, tworzenia kolejnych wspomnień, które również służą umacnianiu więzi między przyjaciółmi. – Spotkania w świecie wirtualnym nigdy całkowicie nie zastąpią tych odbywających się w świecie realnym. Najlepiej widoczne było to podczas czasu pandemii, kiedy to zostaliśmy niejako „wyłączeni” z życia towarzyskiego w znanej nam dotychczas formie. Wirtualne kontakty mogą wspierać i podtrzymywać nasze przyjaźnie, ale nigdy w pełni nie zastąpią osobistych spotkań. Spotykając się twarzą w twarz nie tylko poznajemy się fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. Uczymy się siebie nawzajem. Obserwujemy wzajemne reakcje na wydarzenia, sytuacje, rozmowy. Rozmawiając osobiście nasze reakcje są naturalne, prawdziwe. W przypadku znajomości w świecie wirtualnym tak naprawdę nigdy nie poznamy dobrze drugiej osoby. Ludzie mają tendencję do tego, że zawsze chcą być postrzegani w dobrym świetle. Zatem znajomości wirtualne dają możliwość, aby pokazywać siebie tylko w taki sposób, abyśmy byli dobrze odbierani. Wieloletnia przyjaźń budowana na osobistych spotkaniach daje możliwość stworzenia relacji opartej na szczerości i zaufaniu – zauważa Karolina Leńczuk.