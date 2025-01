Używanie telefonów komórkowych wpływa na rozwój empatii. Jak to działa?

Czytaj więcej Biznes i prawo Zaniedbywanie przyjaźni nie służy rozwojowi kariery? Wyniki badań Dbałość o przyjacielskie relacje nie zawsze znajduje się na liście priorytetów osób pochłoniętych obowiązkami zawodowymi. Tymczasem badania pokazują, że rezygnacja z przyjaźni nie służy rozwojowi kariery. Jak to sprawdzono?

Realnym zagrożeniem staje się obserwacja, że nadmierne przywiązanie do smartfonów prowadzi również do osłabienia zdolności do samorefleksji, co z kolei obniża zdolność dzieci do rozumienia nie tylko emocji innych, ale przede wszystkim swoich uczuć, sprawiając trudność w regulacji emocji i nastroju inaczej niż korzystając z telefonów komórkowych. Taki stan rzeczy może prowadzić do większej izolacji społecznej, a także do trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji.

Dwie strony technologicznego medalu

Smartfony to jedno z największych osiągnięć technologicznych ostatnich dekad, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki żyjemy, uczymy się i komunikujemy. Dzięki nim mamy dostęp do nieograniczonej ilości informacji, narzędzi wspierających naszą produktywność oraz platform umożliwiających utrzymywanie relacji niezależnie od odległości. Smartfony oferują ogromne możliwości, które przy odpowiednim wykorzystaniu mogą przynieść wiele korzyści zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Jednak, jak w przypadku każdej technologii, ważne jest, aby korzystać z nich w sposób świadomy i odpowiedzialny. Kluczową rolę w kształtowaniu właściwych postaw odgrywają rodzice, którzy powinni pełnić rolę przewodników, kształtując u dzieci zdrowe nawyki związane z technologią, między innymi za sprawą wprowadzenia higieny cyfrowej. Dając właściwe wzorce i wyznaczając granice, rodzice pomagają młodym ludziom odkrywać pozytywne strony cyfrowego świata, jednocześnie ucząc ich, jak dbać o równowagę między życiem online a offline.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

