Światowy Dzień AIDS. Epidemia zbiera ostatnio w Polsce wyjątkowo obfite żniwo

Opóźnienia w diagnostyce HIV – często nawet wieloletnie – mają fatalne skutki dla zdrowia pacjenta. Owszem, niektóre osoby nieświadome zakażenia bardzo długi czas cieszą się wręcz nienaganną formą, ale to nie oznacza, że również w ich organizmach wirus nie czyni spustoszenia, a w efekcie nie sprawia, że późniejsze leczenie jest nie tylko trudniejsze, ale i dużo bardziej kosztowne.

Leczenie HIV w Polsce – są powody do dumy

O polskim systemie opieki na osobami żyjącymi z HIV nie można powiedzieć nic złego. Lekarze działający w tym obszarze i sami pacjenci jednym głosem mówią, że korzystamy z najnowocześniejszych terapii. Mamy doskonale wyszkolonych specjalistów. Żadna osoba, która zostanie pozytywnie zdiagnozowana w kierunku HIV, nie jest pozostawiana sama sobie. Jeśli tylko trafi do jednego z 19 ośrodków leczenia HIV (działają one zwykle przy szpitalach w największych miastach w Polsce, lista placówek jest dostępna na stronie www.aids.gov.pl), w ciągu 7 zostanie poddany właściwej dla siebie, indywidualnie dobieranej terapii. Za leki, które do tej chwili będzie musiał przyjmować do końca życia, nie musi płacić. Miesięczna terapia osoby żyjącej z HIV waha się w granicach od 2,5 do 10 tys. zł – w zależności od kombinacji zalecanych leków. Preparatów, którymi leczy się HIV, pacjent nie kupuje w aptece. Raz na 2-3 miesiące odbiera je w placówce medycznej, pod opieką której pozostaje. Przy okazji odbywa konsultację u lekarza prowadzącego i ma wykonywane różnorodne badania diagnostyczne. W przypadku leczenia HIV nie ma tzw. rejonizacji. Pacjent wybiera ośrodek, w którym się leczy. Może go również zmienić, jeśli nie będzie zadowolony z jakości świadczonych usług. We wspomnianej już warszawskiej Poradni Profilaktyczno-Leczniczej – często wskazywanej jako wzorcowo zorganizowana i działająca placówka tego rodzaju – realizującej dwa rodzaje opieki nad pacjentami: kompleksową ambulatoryjną opieka specjalistyczną (KAOS) oraz ambulatoryjną opieka specjalistyczną (AOS), prowadzonych jest w tej chwili ponad 5 tys. osób żyjących z HIV. Wiele z nich dojeżdża tu z odległych miejsc, bo na przykład nie chce być rozpoznanych na „swoim terenie”.

Zgodnie z obowiązującym obecnie Rządowym Programem Polityki Zdrowotnej leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2022-2026, prawo do bezpłatnej terapii antyretrowirusowej mają wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS przebywające na terytorium RP, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego. Jeśli wziąć pod uwagę kontekst profilaktyki, to rozwiązanie należy uznać za wspaniałomyślne.

Nieubezpieczony zakażony też otrzyma leczenie

- Poza kilkoma przyziemnymi marzeniami, które mam, takimi jak kupno własnego mieszkania, myślę, że byłoby wspaniale, gdyby udało się osiągnąć taki stan, w którym każda osoba HIV dodatnia wiedziałaby o swoim zakażeniu i miała dostęp do właściwego leczenia – mówi Tomasz Markowski, aktywista działający na rzecz środowisk HIV pozytywnych i prowadzący działania edukacyjne w zakresie profilaktyki.

Jego opinię potwierdzają lekarze zakaźnicy, ale równocześnie mają pewne wątpliwości co do tego, czy naprawdę każdy, kto przebywa na terenie Polski zostanie zdiagnozowany jako osoba HIV pozytywna lub chora na AIDS, powinien mieć zapewnioną terapię. Ostatnimi czasy okazuje się bowiem, że wcale niemałą grupę zakażonych i chorych stanowią osoby obcego pochodzenia, które nie dość, że nie są ubezpieczone, to jeszcze poważne zastrzeżenia budzą kwestie legalności ich pobytu w naszym kraju. Najczęściej są to migranci z dalekiego Wschodu, Środkowej Afryki czy dalekich republik rosyjskich. Podstawą ich funkcjonowania w Polsce są wizy studenckie, które nie wyglądają wiarygodnie, jeśli wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące, czyli mocno dojrzały wiek studenta, jego zerową znajomość języka angielskiego – o polskim nie wspominając – czy zupełny brak orientacji w możliwościach kształcenia się w Polsce, a czasami wręcz otwarcie składane lekarzom deklaracje, że Polska jest tylko przystankiem na drodze człowieka na Zachód – najczęściej do Niemiec, ale do innych krajów również. Co szczególnie istotne w tym kontekście, to fakt, że pacjenci, o których mowa, często trafiają prosto do szpitala zakaźnego, ponieważ są już w tak złym stanie. Od części z nich lekarze słyszą – jeśli uda się nawiązać kontakt w jakimś języku znanym obu stronom sytuacji komunikacyjnej – że nie wiedzieli o swoim zakażeniu. Taką informację przekazują w chwili, gdy mają już pełnoobjawowe AIDS – trudne, ale zwykle nie niemożliwe do wyleczenia. Specjalistom stykającym się takimi przypadkami, ale i przeciętnym ludziom, którzy o nich słyszą, trudno jest nie zastanawiać się nad tym, jak to możliwe, że człowiek przez tak długi czas, który jest potrzeby do rozwinięcia się choroby do zaawansowanego stadium, nie zauważył u siebie żadnych niepokojących objawów i nie próbował znaleźć ich przyczyny.