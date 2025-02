JOWO czyli Joy of Working Out. Jak sprawić, by ćwiczenia stały się przyjemnością?

Czytaj więcej Jej historia 34-latka biegająca z dzieckiem w wózku trafiła do Księgi Rekordów Guinessa 34-letnia Kaitlin Donner dotarła na metę wyścigu biegowego w rekordowo szybkim czasie. Osiągnięcie imponuje tym bardziej, że przez całą trasę pchała przed sobą wózek z 20-miesięcznym synkiem. Jak długo przygotowywała się do startu?

Jakie korzyści – poza lepszą kondycją fizyczną i sylwetką – wiążą się z regularnym podejmowaniem aktywności fizycznej?

Korzyści wynikają z poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Wykonując regularne ćwiczenia zmniejszamy ryzyko wielu chorób, które aktualnie znajdują się na szczycie przyczyn zgonów z powodu chorób przewlekłych. Regularna, dostosowana do indywidualnych możliwości aktywność fizyczna, zmniejsza zawartość tkanki tłuszczowej, która poprzez czynniki prozapalne nasila występowanie i przebieg wielu schorzeń. Dodatkowo, istnieje coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na korzystny efekt protekcyjny aktywności fizycznej przed rozwojem wielu zaburzeń psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych i innych. Co ważne dla naszego codziennego funkcjonowania, odpowiednia aktywność fizyczna poprawia sen, zwiększa efektywność uczenia się, kojarzenia, a także zwiększa wydolność naszego organizmu.

Jaka dawka wysiłku jest wskazana w skali tygodnia, aby zapewnić nam dobrą kondycję, samopoczucie i wygląd?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby każdy z nas poświęcał tygodniowo minimum od 150 do 300 minut na umiarkowaną aktywność aerobową lub 75 do 150 minut na intensywny ruch. Podane zakresy i rodzaje aktywności warto łączyć ze sobą. Do umiarkowanej aktywności możemy zaliczyć: szybki marsz, pływanie rekreacyjne, jazdę na rowerze, taniec, prace ogrodowe. Z kolei intensywna aktywność fizyczna to rodzaj wysiłku, który znacząco podnosi tętno i przyspiesza oddech, sprawiając, że rozmowa staje się trudna. Przykłady intensywnej aktywności to: bieganie, szybka jazda na rowerze, pływanie sportowe, treningi interwałowe, sporty zespołowe takie jak piłka nożna, koszykówka czy siatkówka, ale także chodzenie po górach oraz trening siłowy z dużymi obciążeniami. Co ważne – wprowadzenie jakiejkolwiek aktywności fizycznej jest lepsze niż jej brak. Osoby, którym trudno rozpocząć regularną aktywność fizyczną mogą zaczynać od 5-10 minutowych spacerów i z czasem zwiększać zarówno czas jak i intensywność wykonywanego ruchu.



Jak zdaniem pani profesor można zdefiniować zjawisko JOWO? W jaki sposób aktywność fizyczna przekłada się na poczucie szczęścia i spełnienia?

Fantastyczna w Joy of Working Out jest koncepcja ruchu jako aktywności, która podnosi poziom radości i satysfakcji w naszym życiu. Ta perspektywa ruchu wykracza poza potrzebę jedynie poprawy zdrowia czy wyglądu. Pokazuje nam, że bycie w ruchu, który jest naturalną potrzebą człowieka, nie tylko pozytywnie wpływa na nasze zdrowie somatyczne i sylwetkę. Regularny ruch skutecznie poprawia nasze samopoczucie, zwiększa sprawność umysłu, daje zastrzyk energii, a to wszystko powoduje, że nasze życie jest po prostu bardziej satysfakcjonujące. JOWO to zabawa, relaks i odpoczynek, a nie poczucie presji do wykonywania i odhaczania kolejnych treningów. Takie podejście zwiększa motywację do regularnego ruchu.

W jakich okolicznościach ruch i regularne treningi nie są wskazane?

Do takich okoliczności należą z pewnością wszelkie infekcje o dynamicznym przebiegu, w których osłabienie uniemożliwia wykonywanie aktywności fizycznej. Nasilenie choroby przewlekłej np. choroby onkologicznej, choroby nerek, czy choroby serca może również być przeciwwskazaniem do podejmowania określonego wysiłku fizycznego. Osoby po ciężkich operacjach np. w obrębie jamy brzusznej, układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego, z całą pewnością powinny wprowadzać ruch stopniowo i zgodnie z rekomendacjami lekarza prowadzącego. Ciąża wysokiego ryzyka może ograniczać aktywność i wymaga konsultacji w zakresie wykonywanych ćwiczeń. Z pewnością należy zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego przy niedożywieniu ponieważ zwiększa on wydatkowanie energii i może pogłębiać nieprawidłowy stan odżywienia.