Niksen: holenderska sztuka nicnierobienia. Na czym polega?

Niks, czyli nic

Redaktorzy BBC porównali praktykowany przez Holendrów trend do znanego już kilka lat wcześniej japońskiego podejścia ikigai, oznaczającego czynności czy zjawiska sprawiające osobie radość i motywujące do działania każdego dnia. O ile jednak przepracowanym i nastawionym na zawodowy sukces Japończykom wmawia się często, że to właśnie praca jest ich ikigai, o tyle istotą holenderskiego niksen jest zaniechanie aktywności na rzecz błogiego odpoczynku. Autorka książki „Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing”, Olga Mecking, definiuje to zjawisko wprost jako „nicnierobienie bez konkretnej przyczyny”.

Reklama

W swoim artykule dla BBC doprecyzowuje, że w ramach niksen nie praktykuje się żadnych czynności, nawet takich jak przeglądanie telefonu czy medytacja, pozwalając umysłowi krążyć w dowolnych kierunkach i nie narzucając sobie reżimu pozostawania „tu i teraz”, będącego z kolei istotą praktyki mindfulness. – Holendrzy cenią sobie praktyczność i precyzję przekazu – podkreśla cytowana przez BBC Monique Flecken, psycholingwistka z Uniwersytetu w Amsterdamie. – Stąd potrzeba tworzenia słów, które dokładnie opisują dane zjawisko, bez konieczności używania dodatkowych środków wyrazu. Tak powstało niksen: czasownik utworzony od słowa niks oznaczającego wprost nic – wyjaśnia.

Bez nadgodzin i przemęczenia

Praktykowanie sztuki niksen pozwala Holendrom nie tylko fizycznie odpocząć od obowiązków zawodowych i domowych, ale też nabrać dystansu do ewentualnych problemów i zyskać energię niezbędną do ich pokonania. Rezultatem jest wzmożona produktywność, która jednocześnie sprawia, że wykonywana praca staje się bardziej efektywna i nie wiąże się z nadgodzinami czy przemęczeniem.

Autorka wspomnianej książki podkreśla, że styl życia Holendrów sprzyja praktykowaniu niksen oraz stwarzaniu okoliczności korzystnych do odpoczynku i oczyszczenia umysłu. – Mieszkańcy holenderskich miast i mniejszych miejscowości spędzają wolny czas w aktywny sposób: jeżdżą na rowerach, spacerują – wymienia. – Przesiadują w kawiarniach i na tarasach, nawet zimą. W Hadze, w której mieszkam, mamy do dyspozycji 11 kilometrów linii brzegowej, z pięknymi, piaszczystymi plażami. Na najpopularniejszych z nich: Scheveningen i Kijkduin zawsze można spotkać lokalnych mieszkańców, siedzących, wpatrzonych w morze i po prostu zaangażowanych w niksen – wyjaśnia.