Polacy w niepokojący sposób podchodzą do swoich kłopotów z emocjami. Wyniki badania

Raport, o którym mowa, przygotował zespół z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. To badanie poświęcone temu, jak wygląda dziś zdrowie psychiczne Polek i Polaków i co stoi na drodze do zwrócenia się o pomoc.

Choć 64 proc. respondentów, którzy wzięli w nim udział, stwierdziło, że ich stan psychiczny jest raczej dobry, to zdaniem ekspertów nie daje to powodów do optymizmu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że 66 proc. dorosłych Polaków i Polek przynajmniej czasami doświadcza przewlekłego zmęczenia, a blisko 30 proc. przyznało, że często tęskni za tym, aby mieć w pobliżu bliską. Co czwarta osoba spełnia kryteria możliwej depresji.

– Wyniki naszego badania rzucają światło na złożony obraz kondycji psychicznej Polek i Polaków z pozoru dobry, ale po bliższym przyjrzeniu się ujawniający liczne niepokojące sygnały – mówi dr hab. Marta Marchlewska, prof. Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik omawianego projektu badawczego. – Choć większość respondentów ocenia swój stan psychiczny jako dobry, niemal połowa badanych przyznała, że doświadczyła w życiu długotrwałego obniżenia nastroju. Wyraźnie widoczne są także deficyty w obszarze relacji społecznych. Wielu badanych wskazuje na poczucie osamotnienia i tęsknoty za bliskością, a chroniczne zmęczenie okazuje się powszechnym problemem wpływającym na codzienne funkcjonowanie. Problemy te widoczne są w większym stopniu u młodych dorosłych, niż u osób starszych – podkreśla.

Choć niemal połowa badanych deklaruje, że kiedykolwiek rozważała skorzystanie z pomocy psychologicznej, wiele osób ostatecznie nie zgłasza się do specjalisty – bo się wstydzi, bo nie wie, jak zacząć, albo bo nie ufa terapeutom.