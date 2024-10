Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2024. W pracy to nie mobbing najczęściej burzy dobrostan

Dla dorosłego człowieka praca jest jedną z najważniejszych jego aktywności. Zajmuje tak dużą część dostępnego czasu w ciągu tygodnia (to co najmniej 1/3 tygodnia, po wyłączeniu czasu na sen), że trudno o dobre funkcjonowanie, kiedy zmagamy się z dużym obciążeniem w tym obszarze. Oczywiście nie oznacza to tego, że jeżeli nie pracujemy, to nie możemy się realizować i czuć spełnienia. Tutaj zawsze będę decydować indywidualne cechy. Dobrostan zależy w dużej mierze od aktywności: czy systematycznie robimy to, co lubimy, z czego czerpiemy radość i satysfakcję. A dla każdego może to być coś innego.

Złota rada dla człowieka, który chce budować swój dobrostan w pracy?

Jest życie poza pracą. Warto o tym pamiętać i o to życie także dbać.