Utrwalanie informacji zwrotnej przez kobiety i mężczyzn

Badanie przeprowadzone wśród tak licznej grupy respondentów pozwoliło też ustalić różnice w tendencji do zapamiętywania określeń zasłyszanych na własny temat przez mężczyzn i kobiety. O ile managerowie płci męskiej utrwalają w pamięci głównie pozytywne uwagi dotyczące własnej pracy, o tyle kobiety przejawiaj raczej skłonność do opisywania własnych osiągnięć przy użyciu negatywnych sformułowań zasłyszanych na temat własnej pracy w przeszłości. 71 proc. mężczyzn i zaledwie 19 proc. kobiet w badaniu zadeklarowało uzyskanie opinii osoby lubianej przez współpracowników. – Kobiety są znacznej częściej opisywane na podstawie cech charakteru niż mężczyźni, przy czym przypisywane im cechy zwykle mają zabarwienie negatywne. Co gorsza, spośród wielu opinii, nawet i pozytywnych, kobiety z większym od mężczyzn prawdopodobieństwem zapamiętają te niepochlebne – wyjaśnia Kieran Snyder.

„Błyskotliwy”, „utalentowany”, „genialny” – takie określenia pod swoim adresem zapamiętali ankietowani mężczyźni w proporcjach 31, 42 i 21 proc. Dla porównania, wśród kobiet pamięć o takich pozytywnych opiniach zachowało odpowiednio 12, 23 i 5 proc. ankietowanych. Uczestnikom badania zadano również pytanie, czy zdarzyło im się usłyszeć negatywne oceny na swój temat w miejscu pracy i, jeśli do takich sytuacji doszło, jak często takie uwagi były kierowane pod ich adresem. Wśród najczęściej pojawiających się określeń wymieniono „emocjonalny”, „nielubiany”, „leniwy” oraz „trudny we współpracy”. Okazało się, że kobiety aż 7 razy częściej niż mężczyźni deklarowały przypisywanie im takich cech, co przełożyło się na wynik 78, 56, 22 i 32 proc. dla każdej z powyższych kategorii. Dla porównania, wśród mężczyzn wyniki ukształtowały się odpowiednio na poziomie 11, 16, 15 i 21 proc.



Informacja zwrotna nakierowana na konkretne działania, a nie cechy charakteru

Wśród wniosków zamieszczonych w podsumowaniu raportu znalazł się przede wszystkim ten, dotyczący jakości informacji zwrotnej udzielanej osobom na stanowiskach managerskich. Im bardziej precyzyjna ocena, nakierowana na konkretne czynności w ramach pełnionych obowiązków, tym większe prawdopodobieństwo wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji. Mgliste uwagi skoncentrowane na cechach charakteru danej osoby mogą okazać się demotywujące i skłonić do rozważenia zmiany pracy. Narzędzia służące do bieżącej oceny postępów w ramach wykonywanych zadań mogą również okazać się pomocne w formułowaniu ocen skupionych jedynie na obowiązkach danego pracownika, a nie jego osobowości.

Ciekawym rozwiązaniem jest też zachęta do współpracy między zespołami. Leaderzy na równoległych stanowiskach mogliby tym sposobem dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy koleżanek i kolegów borykających się z trudnościami w realizacji bieżących zadań. Informacja zwrotna udzielona przez osobę na podobnym stanowisku może mieć charakter mniej formalny niż ta, przekazana przez przełożonego. Potraktowana jako dobra rada kolegi lub koleżanki po fachu może okazać się bardziej skuteczna, ponieważ zwykle została uprzednio zastosowana w praktyce, a nie pozyskana z poradników dla managerów.