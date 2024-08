Social Battery - dotkliwy rodzaj wyczerpania emocjonalnego. Na czym polega?

Czytaj więcej Styl życia Międzynarodowy Dzień Przyjaźni: jak pielęgnować tę ważną relację? W Międzynarodowym Dniu Przyjaźni, obchodzonym 30 lipca, psycholożki radzą, jak utrzymać serdeczną relację z bliską osobą i które cechy charakteru powinien mieć dobry przyjaciel.

Spokojne interakcje a konflikty

Poziom energii przeznaczonej na udział w spotkaniach, rozmowach lub wyjazdach w towarzystwie przyjaciół czy rodziny jest oczywiście zależny od indywidualnych uwarunkowań każdej osoby. – Interakcje z ludźmi dla każdego z nas stanowią jakiś wydatek energetyczny, natomiast nie dla każdego to zużycie energii będzie takie samo. To, jak bardzo spotkania towarzyskie będą dla nas męczące, może zależeć od wielu czynników, między innymi od naszej osobowości. Ludzie, którzy mają np. wysoki poziom ekstrawersji, potrzebują większej liczby spotkań towarzyskich, a kontakty z ludźmi są dla nich łatwiejsze, w związku z czym, mogą się wiązać z mniejszym wydatkiem energetycznym. Natomiast odwrotnie będzie to wyglądać dla introwertyków – wyjaśnia wykładowczyni z Wydziału Psychologii UW.

Jak podkreśla Diana Jaworska, poziom energii wydatkowany na interakcje społeczne może zależeć nie tylko od osobowości, ale także od tego, kogo owe interakcje dotyczą. – Więcej energii zużywamy podczas kontaktów z osobami, które znamy słabo, a interakcje z bliskimi wiążą się z dużo mniejszym wydatkiem energetycznym. Także sama jakość interakcji może mieć tutaj znaczenie. Negatywne doświadczenia i angażowanie się w konflikty zużywają więcej energii niż spokojne interakcje. Najważniejsze, aby słuchać naszego organizmu, być świadomym własnych potrzeb i wybrać taką formę odpoczynku, która będzie jak najlepiej do nich dopasowana. Jeśli więc czujemy, że w ostatnim czasie mieliśmy zbyt dużo interakcji społecznych, które nas zmęczyły, warto w trakcie urlopu spędzić nieco więcej czasu w samotności lub z najbliższymi – dodaje.



Odpoczynek od spotkań, bez FOMO

W sytuacji przeciążenia spotkaniami, rozmowami oraz nieustannymi kontaktami z innymi ludźmi wskazany jest odpoczynek od takich bodźców i zapewnienie sobie odrobiny prywatności choćby w trakcie urlopu. – Najprościej mówiąc, powinniśmy odpocząć od interakcji z innymi wtedy, kiedy czujemy się nimi zmęczeni. Znów, kluczowe jest tutaj wsłuchanie się we własne potrzeby i postępowanie zgodnie z nimi, a także umiejętność wyznaczania i komunikowania własnych granic. Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie tej zasady w życie nie jest łatwe, szczególnie współcześnie, kiedy nierzadko czujemy presję, żeby doświadczać i robić jak najwięcej. Ta presja jest potęgowana przez media społecznościowe, w których widzimy wyidealizowany obraz aktywnego życia pełnego wrażeń. Jednym z czynników silnie związanym z używaniem mediów społecznościowych, który napędza nas do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych wbrew naszym potrzebom, może być FOMO (eng. fear of missing out), czyli wszechogarniające uczucie, że coś nas omija. Ważne jest, aby umieć rozpoznać, kiedy to FOMO wywołuje w nas presję uczestnictwa w wydarzeniach towarzyskich, a kiedy to wynika z naszych wewnętrznych potrzeb i preferencji. Pamiętajmy, że nic się nie stanie, jeśli od czasu do czasu przegapimy jakieś wydarzenie towarzyskie, zwłaszcza, jeśli wynika to z chęci dbania o swoje samopoczucie i zdrowie psychiczne – zastrzega rozmówczyni.

Gdy jednak zasłużony wypoczynek dobiega końca, a powrót do zobowiązań zawodowych nieodłącznie związany jest z ponownym nawiązaniem relacji ze współpracownikami oraz przyjaciółmi chętnie przysłuchującymi się relacjom z wakacyjnych przygód, warto na nowo korzystać ze sposobności uczestnictwa w spotaniach. – Relacje społeczne są jednym z najważniejszych predyktorów satysfakcji z życia i ogólnego dobrostanu, dlatego bardzo ważne jest, aby o nie dbać. Zatem, jeśli mamy w sobie wystarczająco energii na to, żeby spędzić czas z ludźmi i jeśli czujemy, że tego potrzebujemy, powinniśmy z takich sposobności korzystać. Kluczowe jest zachowanie balansu pomiędzy angażowaniem się w kontakty z innymi, a naszym samopoczuciem. Powinniśmy obserwować, jaki wpływ mają na nas spotkania z konkretnymi osobami i unikać tych interakcji, które wywołują w nas negatywne emocje i powodują, że jesteśmy przytłoczeni, czy też wyczerpani. Zamiast tego, wydatkujmy nasze ograniczone zasoby energetyczne na te relacje, na którym nam najbardziej zależy i takie, które poprawiają nasze samopoczucie i dodają nam skrzydeł – zaleca Diana Jaworska.