Pada mit o emocjonalnym stylu zarządzania kobiet. Zaskakujące wyniki badania

W ramach przeprowadzonej analizy sprawdzono zachowania leaderów reprezentujących między innymi takie branże jak: usługi (38 proc.), sektor publiczny (28 proc.) oraz IT (23 proc.). Leaderzy zostali poproszeni o monitorowanie i przekazywanie informacji na temat swoich emocji związanych z pandemią, a raportujący obserwowali ich działania w oparciu o przedłożone dane. Na podstawie wyników, przekazanych badaczkom „Harvard Business Review” odnotowano, że dominujące emocje związane z wybuchem pandemii i potrzebą zarządzania w kryzysie, to lęk i nadzieja. Zauważono, że osoby doświadczające lęku mają poczucie znikomego wpływu na przebieg wydarzeń w trudnych okolicznościach. Tymczasem osoby, u których dominującym uczuciem jest nadzieja, wykazują większą skłonność do wiary w możliwość wpływu na zastaną sytuację.

O ile lęk może przekładać się na gwałtowne zachowania nacechowane wrogością wobec kierowanych przez siebie zespołów, o tyle nadzieja nakazuje leaderom podejmować aktywne działania nakierowane na pomoc i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez podwładnych. Trudności te nie zawsze dotyczą obowiązków służbowych, a mogą przekładać się na inne sfery życia, w których niezbędna jest pomoc ze strony przełożonego. Zaangażowane we wsparcie swoich zespołów kobiety mają poczucie, że nie mogą pozwolić sobie na to, by trudne emocje kierowały ich zachowaniami w miejscu pracy. Kierowani lękiem mężczyźni wykazują z kolei większą tendencję do działań nacechowanych negatywnymi emocjami, takich jak podnoszenie głosu w trakcie rozmów z przedstawicielami zespołów czy wyśmiewanie ich pomysłów. Gdy jednak w ich przypadku nadzieja bierze górę nad lękiem, wykazują zachowania zbliżone do tych, przypisanych kobietom.



Autorki badania przyznają, że ich analiza ma swoje ograniczenia. Raport dotyczył określonej liczby osób, reprezentujących głównie korporacje europejskie, przez co grupa badawcza miała charakter homogeniczny. Wyniki mogłyby zatem różnić się w zależności od krajów czy odmienności kulturowej leaderów poddanych analizie. Niezależnie od przedstawionych danych, autorki podkreślają znaczenie cech, dotychczas kojarzonych z kobiecą słabością, jako wiodących w nowoczesnych stylach zarządzania: umiejętność odczytywania ludzkich emocji, empatia, wsparcie w kryzysie czy podsycanie nadziei w trudnych sytuacjach. Takie umiejętności nie tylko nie umniejszają kobietom na stanowiskach kierowniczych, ale wręcz znajdują się na liście priorytetów wskazywanych przez przedstawicieli młodego pokolenia jako zachowania pożądane ze strony kadry zarządzającej. W sytuacji kryzysowej warto rozważyć taką postawę, nie pozwalając, by lęk przejął kontrolę nad zachowaniem osoby, od której oczekuje się wsparcia, a nie podszytego strachem krzyku.

