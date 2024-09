Lucy Cohen - księgowa, która wie i radzi, jak zarobić więcej niż pierwszy milion

Lucy Cohen wie, jak zarobić duże pieniądze

Walijska przedsiębiorczyni, autorka między innymi poradnika „Forget the First Million”, poza prowadzeniem firmy, skupia się też na działalności doradczej oraz dzieleniu się swoją wiedzą podczas licznych wystąpień, konferencji i wykładów, w trakcie których podkreśla niepodważalną rolę kobiet w świecie biznesu. – Gdy wchodzę na spotkania zarządów firm i nie widzę wśród zgromadzonych żadnych kobiet, od razu pytam, gdzie one są? Brak damskiej reprezentacji na stanowiskach kierowniczych wielu instytucji finansowych uważam za niedopatrzenie – podkreśla w rozmowie z BBC.

Stawiająca swoje pierwsze kroki zawodowe jako stażystka, do dziś wierzy w potęgę praktyk zawodowych już w trakcie lub, wedle indywidualnego zapotrzebowania, zamiast studiów. – Earn while you learn – brzmi jej motto oznaczające łączenie nauki ze zdobywaniem pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Cytowana prze BBC 18-letnia Mabli Cunnah-McMillan, stażystka w firmie Mazuma, właśnie została przyjęta do zespołu na stałe. – Mogę pracować i jednocześnie zdobywać wiedzę praktyczną tak niezbędną w moim zawodzie. Uczę się nieustannie, obserwując działania współpracowników, którzy chętnie pomagają mi w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – zauważa.





Dobre rady Lucy Cohen

Modna fryzura, kolczyk na środku nosa, oryginalna uroda i ciekawe stylizacje sprawiają, że wygląd 41-latki nie kojarzy się z zawodem księgowej. – Powiedzmy wprost: księgowość nikomu nie wydaje się atrakcyjnym zajęciem. Jednak powoli takie podejście ulega zmianie, ponieważ pieniądze stanowią nieodłączny element naszego życia, a umiejętność zarządzania finansami jest niezbędna do tego, aby móc swobodnie poruszać się w obecnym świecie – zaznacza.

– Od lat słyszę, że jestem silna – tak założycielka Mazumy podpisała post na swoim profilu instagramowym, prezentując imponującą muskulaturę i przystępując do podnoszenia ciężarów. Zdobywając w 2015 roku srebrny medal w trójboju siłowym na mistrzostwach Wspólnoty Narodów udowodniła, że to zdanie w jej przypadku ma charakter nie tylko metaforyczny.