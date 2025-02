Kompetencje i studia przyszłości: Jakich specjalistów poszukują dziś pracodawcy?

Czytaj więcej Biznes Pada mit o emocjonalnym stylu zarządzania kobiet. Zaskakujące wyniki badania Z badania przeprowadzonego przez „Harvard Business Review” wynika, że kobiety na stanowiskach kierowniczych w mniejszym stopniu niż mężczyźni pozwalają, by stres negatywnie wpływał na ich zachowania w pracy. Jak uzasadniono te zaskakujące obserwacje?

Jakie kierunki studiów powinni brać pod uwagę tegoroczni maturzyści, by właściwie dostosować swoje umiejętności do zmieniającego się rynku pracy?

Decyzja o wyborze kierunku studiów to jeden z najważniejszych momentów w życiu młodego człowieka. W dynamicznie zmieniającym się świecie kluczowe staje się inwestowanie w kompetencje przyszłości, które zapewnią stabilność zawodową i możliwość rozwoju. Coraz większą popularnością cieszą się studia związane z psychologią, zdrowiem oraz nowoczesnymi technologiami, co jest odpowiedzią na globalne potrzeby rynku pracy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej wzrosła o 40 proc. w ciągu ostatniej dekady. Współczesny świat niesie ze sobą wyzwania, które wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Nic dziwnego, że studia psychologiczne przeżywają prawdziwy rozkwit – według danych Eurostatu w latach 2016–2021 liczba studentów psychologii na poziomie magisterskim wzrosła z 2,4 proc. do 2,7 proc., a na poziomie licencjackim z 2% do 2,65% wszystkich studiujących. To dowód na rosnące zainteresowanie tą dziedziną oraz jej rosnącą rolę we współczesnym społeczeństwie. Sektor zdrowia to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje, że do 2030 roku liczba miejsc pracy w tej branży wzrośnie o 15 proc. Co ciekawe, kobiety już dziś stanowią ponad 70% pracowników sektora zdrowotnego, a ich rola w tej dziedzinie stale rośnie. Współczesne studia medyczne i okołomedyczne powinny obejmować nie tylko klasyczną wiedzę, ale także innowacyjne podejścia do zdrowia. Przyszli specjaliści powinni rozwijać kompetencje w takich obszarach jak telemedycyna i e-zdrowie, czyli nowoczesne technologie umożliwiające świadczenie usług zdrowotnych na odległość, zarządzanie opieką zdrowotną, które obejmuje koordynowanie zespołów medycznych oraz optymalizację procesów leczenia, a także medycynę stylu życia i dietetykę, gdzie rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia otwiera nowe możliwości dla specjalistów zajmujących się dietetyką oraz profilaktyką chorób cywilizacyjnych. Studia związane z analizą danych, sztuczną inteligencją i zarządzaniem również otwierają drzwi do stabilnej i dobrze płatnej kariery. Przyszłość należy do tych, którzy inwestują w rozwój swoich kompetencji i potrafią łączyć nowoczesne technologie z umiejętnościami interpersonalnymi. W dynamicznie zmieniającym się świecie najważniejsze jest nie tylko zdobywanie nowej wiedzy, ale także elastyczność i gotowość do ciągłego uczenia się.