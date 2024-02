Upskilling: podnoszenie własnych kompetencji w zgodzie ze sobą

Biorąc pod uwagę zbawienny wpływ nowo nabywanych umiejętności na rozwój danej osoby, można wyobrazić sobie sytuację, w której nadużywanie okazji do korzystania z dostępnych szkoleń prowadzi do skutku odwrotnego niż zamierzony: nieustannie zyskując wiedzę teoretyczną pracownikowi brakuje czasu na skorzystanie z niej w praktyce – Jeśli ktoś większość swojego czasu spędza na szkoleniach i nie wykorzystuje wiedzy, którą zdobywa, to paradoksalnie nie uczy się – wyjaśnia psycholożka – Ważne jest zachowanie balansu między uczestnictwem w szkoleniach a wykorzystywaniem nowych umiejętności w praktyce. Jeśli nie wykorzystuję nowej wiedzy w swojej pracy, to de facto nie uczę się wcale. Nauka polega między innymi na tym, by popełniać błędy i na nich się uczyć, wyciągać wnioski, sprawdzać wiedzę w działaniu. Chodzi o to, by ta teoria była używana w praktyce – doprecyzowuje.

Upskilling a syndrom oszusta

Dr Malwina Puchalska-Kamińska zwraca uwagę na to, że upskilling może w dużej mierze dotyczyć osób, którym towarzyszy tak zwany syndrom oszusta. Polega on na poczuciu nieadekwatności, którego doświadczać mogą pracownicy odnoszący sukcesy w swojej dziedzinie – Czując, że nie mam wystarczających kompetencji, obawiam się, że ktoś się o tym dowie – wyjaśnia – To dotyczy bardzo wielu wykwalifikowanych osób. Badania pokazują, że takie zjawisko jest bardzo powszechne na stanowiskach managerskich. Nie traktuje się tego jako patologię, ale taką właściwość naszego umysłu, która wywołuje w nas lęk i poczucie niepewności – wyjaśnia.

O ile managerowie we własnym zakresie dbają o swój rozwój, warto, aby i w podobny sposób podchodzili do zwiększania kompetencji wśród swoich zespołów. Jeśli tak się nie dzieje, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik samodzielnie wychodził z inicjatywą uczestnictwa w znalezionych przez siebie kursach czy warsztatach doszkalających – Obie perspektywy są ważne – podkreśla dr Puchalska-Kamińska – Z jednej strony my sami powinniśmy być na bieżąco, dbać o swój rozwój, ponieważ nie chodzi o to, aby powierzać cały swój rozwój innym osobom. Lepiej się rozwijamy, gdy robimy to w kierunkach, które nas interesują i są związane z naszymi mocnymi stronami czy wartościami – wyjaśnia – Pracodawca nie zawsze jest na czasie, a my, wykonując konkretny zawód możemy wiedzieć więcej i samodzielnie wychodzić z inicjatywą. Ale myślę, że pracodawca powinien wspierać w tym pracowników, pokazywać, jakie są możliwości, zwłaszcza gdy pracownicy nie mają wiedzy o nowych dostępnych kursach czy szkoleniach. W firmach dochodzi czasem do skrajności polegającej na tym, że zrzuca się całą odpowiedzialność za rozwój na pracownika. Są i takie organizacje, które na siłę chcą ułożyć cały plan ścieżki rozwoju, nie dając przestrzeni na podjęcie decyzji czego dany pracownik tak naprawdę potrzebuje – zaznacza psycholożka.

Mając na uwadze obie te skrajności – z jednej strony bierną postawę pracodawcy w kwestii dokształcania pracowników, a z drugiej nadmierną dbałość o zyskiwanie przez nich nowej wiedzy – warto wypracować postawę zgodną ze sobą i z własnymi potrzebami. W poczuciu braku wyzwań i możliwości rozwoju na obecnym stanowisku, upskilling pomoże w zyskaniu nowych umiejętności, które z kolei mogą przełożyć się na zmianę stanowiska lub zakresu obowiązków. Jeśli natomiast w pracowniku kiełkuje poczucie, że czas na zmianę dziedziny działalności, odpowiednio sprofilowane warsztaty, kursy czy ogólnodostępne webinary mogą wskazać nowe kierunki rozwoju, pozwalające na rozpoczęcie kariery w zupełnie innej branży. Być może zatem nauczanie języka angielskiego stanie się dopiero początkiem nowej, fascynującej drogi, jaka stała się udziałem bohaterki programu Go4IT?