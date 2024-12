Prof. Magdalena Król z ważną nagrodą. „Mamy szansę zrewolucjonizować leczenie glejaka”

Jeśli miałaby pani ocenić działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy byłaby to pozytywna ocena? Czy polscy naukowcy mogą liczyć na obiektywne oceny i wsparcie przy swoich badaniach? Jakie są pani doświadczenia w tym zakresie?

NCBiR ma już jakąś tradycję w ocenianiu i prowadzeniu projektów biotechnologicznych. Niestety projekty FENG dla MŚP są oceniane i prowadzone przez PARP, którego reguły są zaprzeczeniem innowacji. Podam przykład – oczekuje się, że na etapie składania projektu, który ma trwać pięć lat, będą wybrani już wszyscy podwykonawcy.

Nasz projekt, który ma szansę zrewolucjonizować leczenie glejaka – obecnie śmiertelnej choroby –został odrzucony tylko z tego powodu, że nie mieliśmy wybranej firmy monitorującej drugą fazę badań klinicznych, choć nie zaczęliśmy jeszcze fazy pierwszej. Żadna firma monitorująca nie da nam nawet oferty na badanie, które ma się rozpocząć za trzy lata i nawet nie wiadomo do końca, jaki będzie jego zakres, bo to się okaże po pierwszej fazie badań.

Sama ocena projektów jest też mało transparentna. Nazwiska ekspertów nie są znane, a podczas panelu, w którym my jako aplikujący musimy pokazywać do kamery swoje dowody, eksperci są ukryci tylko pod numerem i siedzą z wyłączoną kamerą. Po drugiej stronie może być tak naprawdę każdy. Ja jestem ekspertem w Komisji Europejskiej i tam każdy aplikujący zna moje nazwisko, wie, że to ja będę oceniać jego projekt i może zgłosić konflikt interesów, jeśli taki zachodzi. Podczas panelu muszę mieć włączoną kamerę i jestem podpisana imieniem i nazwiskiem. Oznacza to, że biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa i za ocenę. W Polsce jest inaczej.

Co w Polsce – pani zdaniem – powinno się zmienić - jeśli chodzi o finansowanie nauki, a dokładnie badań naukowych, by zdolni Polacy chcieli w kraju prowadzić swoje badania, a nie wyjeżdżać do innych państw i ośrodków akademickich, w których łatwiej zdobyć granty czy stypendia na badania naukowe?

Sądzę, że przede wszystkim system musi promować rozwiązania, które znajdują ścieżkę komercyjną. Odkrycie, które prowadzi do technologii i do produktu, musi rozwiązywać jakąś potrzebę rynkową i znaleźć miejsce na rynku. Celem nie są publikacje, a rozwiązanie rynkowe.

W USA ścieżka życiowa naukowców bardzo często przeplata się z pracą nad start-upami, które sami tworzą a uczelniami, na których pracują. Tam każdy się chwali, że stworzył technologię, którą kupiła duża spółka.

Dzięki temu naukowcy czują, że ich praca nie poszła na marne, zarabiają na swojej pracy naukowej duże pieniądze, a gospodarka pozyskuje coraz to lepsze produkty. Można narzekać, że jest system to oparty na pieniądzu – ale to jest aktualnie jedyny efektywny system translacji nauki do biznesu.