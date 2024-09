Małgorzata Stadnicka: Nie ma jednej definicji sukcesu - każda może być równie wartościowa

Wyjaśnij proszę, jak to się stało, że po dwóch latach liceum przeszłaś na edukację domową? Co to dokładnie oznaczało?

Przez dwa lata uczęszczałam do Liceum Poniatowskiego w Warszawie. W trakcie pandemii zauważyłam, że nie jest dla mnie problemem indywidualna nauka. To skłoniło mnie do refleksji – skoro mogę uczyć się bez pomocy, może lepiej będzie, jeśli skupię się na tym, co mnie naprawdę interesuje? Zaczęłam rozmawiać o tym z rodzicami. Początkowo byli przerażeni – opuszczam Poniatowskiego, jedno z najlepszych liceów. Rodzice obawiali się głównie nie o naukę, a o to, że stracę kontakt z rówieśnikami. Przez rok debatowaliśmy, aż w końcu się zgodzili. Przeniosłam się do szkoły Montessori w Grodzisku Mazowieckim; tam nauka funkcjonowała w zupełnie inny sposób. Nie miałam tradycyjnych zajęć – uczyłam się we własnym tempie i bez niczyjej pomocy, a egzaminy mogłam zdawać indywidualnie, w dowolnym terminie. W ciągu roku musiałam zdać 12 lub 13 przedmiotów, pisemnie i ustnie. Ten system był bardzo elastyczny i idealny dla osób, które chcą podróżować – choć to akurat nie byłam ja – ale mogę sobie wyobrazić, że dla wielu osób takie rozwiązanie działało świetnie.

Czytaj więcej Jej historia 41-letnia matka 9 dzieci właśnie ukończyła medycynę i chce być neurochirurgiem Sarah Merrill ukończyła studia medyczne wieku 41 lat. Na ceremonię odebrania dyplomu przybyło dziewięcioro jej dzieci. Jaka specjalizacja przed nią i czy marzenia o zostaniu lekarzem uda się urzeczywistnić?

Ciebie zainteresowało coś innego – symulacje obrad ONZ.

Zaczęłam interesować się symulacjami obrad ONZ, znanymi jako Model United Nations (MUN). To konferencje dla licealistów i studentów, podczas których każdy wciela się w rolę delegata reprezentującego wybrane państwo. Uczestnicy debatują na różne tematy, symulując pracę dyplomatów. Konferencje te mogą odbywać się online lub na miejscu, na przykład w szkołach. Kiedy już pojechałam do prawdziwej siedziby ONZ, zrozumiałam, jak wiarygodne są te symulacje – są one świetnym odwzorowaniem rzeczywistych obrad. Podczas debat pracuje się nad rezolucjami, które symulują te tworzone przez ONZ, z użyciem podobnego języka i procedur.