Sylwia Gregorczyk-Abram, Warszawianka Roku 2024: Pracuję na rzecz tych, którzy często nie mają głosu

Oczywiście, że w życiu każdego prawnika-aktywisty pojawiają się trudne momenty. Aktywizm wiąże się z ogromnym zmęczeniem, a czasem także z poczuciem bezsilności. Naturalne jest to, że próbując powstrzymać mechanizmy godzące w prawa człowieka, często nie widzi się natychmiastowych efektów. To długa, systematyczna i wymagająca cierpliwości praca – owoce dojrzewają powoli. Miałam więc chwile zwątpienia, zmęczenia, zniecierpliwienia. W takich momentach ogromnym wsparciem byli dla mnie moi przyjaciele z inicjatywy Wolne Sądy – to oni podnosili mnie na duchu. Najważniejsze były jednak słowa od obywateli. Gdy ktoś pisał: „Świetnie, że to robicie. Dziękuję, że pani walczy”, czułam, że ludzie dostrzegają w nas sprawczość, która daje im nadzieję. I to właśnie z tej nadziei czerpałam siłę do dalszego działania.

Jest jakieś konkretne wydarzenie, które ukształtowało pani poczucie misji w obronie praw człowieka i demokracji?

Tak – moja pierwsza sprawa pro bono, którą wygrałam przed Sądem Najwyższym. Wspominałam o niej już kilka razy. Reprezentowałam wtedy dziewczynkę, która była ofiarą molestowania seksualnego. Przeszłam przez bardzo trudny proces, ale udało mi się nie dopuścić do powtórnego słuchania dziecka przez sąd i prokuratora. Doprowadziłam do skazania sprawcy. Pamiętam, że myślałam wtedy o tej dziewczynce, która miała zaledwie siedem lat. Wyobraziłam sobie, że kiedyś, jako dojrzewająca dziewczyna, będzie wiedziała, że jakaś adwokatka, razem z jej rodzicami, postanowiła, że ta sprawiedliwość do niej przyjdzie i że być może – miałam taką nadzieję - jej życie, mimo tak traumatycznych doświadczeń, będzie po prostu łatwiejsze. Wtedy zrozumiałam, że jeśli mam narzędzia, żeby pomagać, to powinnam z nich korzystać. To poczucie sprawczości stało się dla mnie ważnym elementem działania. Świadomość, że mogę chronić dziecko, wobec którego są jakiekolwiek nadużycia, była dla mnie bardzo ważną sprawą, która odmieniła mój sposób patrzenie na świat.

Renata Kaznowska, wiceprezydentka m.st. Warszawy, wręczając pani nagrodę, powiedziała: „To świetna prawniczka, której praca stała się także społeczną misją. Staje w obronie osób słabszych i wartości demokratycznych. Angażuje się w działania organizacji pozarządowych i wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nieugięta, zdecydowana, ale i pełna dobroci i ciepła. Może być wzorem do naśladowania dla wielu.” Jak pani odebrała te słowa i czy coś by pani do tego portretu od siebie dodała?

To było niezwykle wzruszające – usłyszeć takie słowa o sobie. Zapamiętam je do końca życia. Niczego bym do tego opisu nie dodała, bo już samo wysłuchanie czegoś tak pięknego jest krępujące i poruszające. To ogromnie miłe, ale jednocześnie człowiek, słysząc takie słowa, ma moment niedowierzania – że naprawdę znalazł się w tym miejscu i został tak uhonorowany. Ta chwila dała mi ogromną siłę do dalszego działania.