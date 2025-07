To alternatywa dla osób, które nie umieją lub nie lubią gotować – lub wręcz przeciwnie – lubią eksperymentować, a także tych, które nie lubią tracić czasu na przygotowywanie potraw, chcą zredukować ilość spożywanego tłuszczu, nie mają piekarnika, czy też zależy im na oszczędnościach. Jedną z największych zalet air fryerów jest to, że rozgrzewają się niemal natychmiast, więc w ciągu 20 minut można przygotować całe danie, a w tym czasie piekarniki starszej generacji dopiero są gotowe do użycia. Zajmują też znacznie mniej miejsca i są łatwe w czyszczeniu. W większości modeli kosze nadają się do zmywarki, ale mycie ręczne też nie jest skomplikowane. Dużą zaletą są również kwestie bezpieczeństwa, gdzie ograniczone jest ryzyko poparzenia się pryskającym gorącym olejem, choć w tym przypadku należy pamiętać o wysokim nagrzaniu wewnętrznych ścian komory przy wyciąganiu potraw z kosza.

O popularności frytkownic beztłuszczowych w Polsce mogą świadczyć zasięgi grup w mediach społecznościowych, na których publikowane są przepisy kulinarne przeznaczone dla tych urządzeń. „Frytkownica beztłuszczowa przepisy Przepisyzairfryer.pl” liczy 48 tys. członków, „przepisy.airfryer” prawie 59 tys., a „Airfryer przepisy” obserwuje aż 614 tys. użytkowników.

Poziom trudności proponowanych dań i wykorzystanych w nich składników jest bardzo zróżnicowany: od pieczonych ziemniaków (świetny pomysł na obtoczenie ich w mące z solą – smakują jak te z ogniska), zapiekanki, kurczaki, po bezę Pavlovą, fit serniki czy jagodzianki.

– Wychodzi z nich świetna ryba, bardzo smaczne różnego rodzaju warzywa. Dla mnie to urządzenie jest za małe, kiedy przychodzi cała rodzina i częściej korzystam z piekarnika, ale na dwie osoby całkowicie wystarcza – przekonuje Ewa Wachowicz.

Air fryer – prawdziwe kuchenne rewolucje

Nazywany czasem minipiekarnikiem, a czasem zdrowszą wersją mikrofalówki, air fryer raczej nie będzie chwilową modą, bo odpowiada na fundamentalne i powszechne potrzeby w różnych grupach demograficznych. Dla zapracowanych rodziców to kwestia szybkości przygotowania zdrowszych dań dla dzieci, dla osób dbających o zdrowie to sposób na redukcję tłuszczu („frytki bez poczucia winy”), dla studentów to sposób na ekonomiczne i łatwe gotowanie w małych przestrzeniach, a seniorów przekonuje prostota jego obsługi.