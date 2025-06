Przed sześcioma dniami opublikowała swoje ostatnie nagranie w mediach społecznościowych. Uśmiechnięta, dowcipna, pełna pozytywnej energii Amerykanka zachęcała oglądających do podjęcia 20-minutowego wyzwania kulinarnego. – Wiecie, jak bardzo lubię błyskawiczne gotowanie, więc zaczynajmy od razu – zapraszała, bezzwłocznie przystępując do przyrządzenia posiłku. Delektując się zapachem powstającego dania, profesjonalnie przekazywała widzom konkretne wskazówki dotyczące gramatury użytych składników, ich smaku, a także dostępnych zamienników.

Wśród licznych postów zamieszczanych w mediach społecznościowych przez gospodynię popularnych programów kulinarnych znajdowały się nie tylko te, związane z jej życiem zawodowym, ale i relacje dotyczące spotkań w rodzinnym gronie, chwil wytchnienia w domowym ogrodzie czy ekscytujących momentów podczas meczów ulubionej drużyny hokejowej, New York Rangers. Krótkowłosa blondynka o pogodnym spojrzeniu pokusiła się też o umieszczenie zdjęcia ze swojej młodości. – Mogłam mieć wtedy około 22 lat – brzmi opis lekko poszarzałej fotografii. – Tak, to jest Anne Burrell, ale ledwie pamiętam tamtą osobę: pozbawioną pewności siebie, onieśmieloną, bez pomysłu na to, kim jest i co chciałaby w życiu osiągnąć. (…) Po latach odczuwam ogromną wdzięczność za to, że odnalazłam moją pasję i czerpię radość z mojej pracy. Już nigdy nie chcę stać się tą pozbawioną koloru osobą sprzed lat – napisała Anne Burrell w marcu bieżącego roku.

Życzenie sprzed kilku miesięcy miało okazać się prorocze. Zmarłej 17 czerwca 55-latki z pewnością nie można opisać jako osoby pozbawionej koloru, onieśmielonej czy poszukującej pomysłu na siebie. W jakich okolicznościach doszło do śmierci ulubienicy widzów i jak na tę szokującą wiadomość reagują najbliżsi oraz fani gwiazdy?



Anne Burrell: solidna edukacja kulinarna

Fascynacja kulinarnymi osiągnięciami Julii Child, a także nabywane na bieżąco za sprawą utalentowanej mamy umiejętności przygotowywania potraw zainspirowały mieszkankę Nowego Jorku do podjęcia nauki w Culinary Institute of America – pierwszym college’u w Stanach Zjednoczonych, oferującym studentom kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu szefa kuchni. Kolejnym etapem edukacji Anne Burrell w wybranej przez siebie dziedzinie były zajęcia w Italian Culinary Institute for Foreigners – zlokalizowanej na północy Włoch uczelni specjalizującej się w przekazywaniu kursantom tajników tamtejszej kuchni.