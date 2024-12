Kto w tym roku w Europie zapłaci najwięcej za świąteczny obiad? Polska w dolnej części stawki

- Polska, jako piąty największy producent masła w Unii Europejskiej, odgrywa istotną rolę na zorganizowanym i regulowanym rynku tego produktu – mówi ekspert. Dzięki Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), która wprowadza mechanizmy minimalnych cen skupu oraz limity produkcji, rynek masła w UE pozostaje stabilny, choć ten mechanizm znacznie lepiej radzi sobie z eliminacją nadprodukcji mleka (znana z lat 70. i 80.) niż z okresami spadku produkcji – tłumaczy.

Niemcy i inne kraje cieszą się obniżką kosztów

Powracając jeszcze do sytuacji w Europie: z przywoływanych wyżej analiz wynika też, że francuskie gospodarstwa domowe, które w zeszłym roku płaciły najwięcej za świąteczny obiad, w tym roku mogą spodziewać się znacznej obniżki cen – koszt świątecznego francuskiego posiłku z faszerowanym indykiem spadł do 58,60 euro, co stanowi 28 proc. mniej niż w 2023 roku. Niemieckie rodziny również cieszą się znaczną obniżką kosztów – o 17 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym staniała gęś z dodatkami.

Tymczasem brytyjskie rodziny odczują zaskakujący wzrost kosztów – cena indyka z dodatkami wzrosła o 36 proc., do 44,61 euro, z 32,80 euro w 2023 roku. To największy wzrost odnotowany w badaniu. Jest on związany ze zwiększonymi kosztami produkcji i presją inflacyjną, która wpływa na brytyjskich rolników.

Australijczycy również odczują wyższe ceny – koszt tradycyjnego świątecznego grilla wzrósł o 30 proc., do 50,35 euro. Wzrost cen dotyczy niektórych podstawowych produktów spożywczych jak np. chleb. Rosnący popyt na australijską wołowinę na rynkach międzynarodowych dodatkowo napędza domowe koszty.