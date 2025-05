Kucharki i kucharze wbrew sobie? Badanie pokazało, jak Polacy podchodzą do gotowania

Dla niektórych gotowanie jest źródłem radości i satysfakcji, istnieje jednak spora grupa osób, które z różnych względów najchętniej zrezygnowałyby z tej czynności. Niestety, podejście do gotowania często nie ma odzwierciedlenia w praktyce – często musimy działać wbrew swoim własnym preferencjom.

„Polacy od kuchni”: nasze podejście do gotowania jest pełne paradoksów

Do takich wniosków doszli autorzy raportu pod tytułem „Polacy od kuchni, czyli jak gotujemy – na co dzień czy od święta?”. Badanie przeprowadzono w lutym tego roku na zamówienie firmy cateringów dietetycznych Maczfit przez pracownię badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie 1529 Polek i Polaków w wieku od 18 do 55 lat.

Gotowanie to istotny element codziennego życia – aż 64 proc. badanych spędza na tej czynności od 1 do 2 godzin dziennie. Polki i Polacy przeważnie też gotują sobie sami na co dzień – stwierdziło to 74 proc badanych. Tylko 2,6 proc. nie robi tego nigdy, zaś mniej niż jedna czwarta – gotuje samodzielnie raz lub dwa razy w tygodniu.

Spora grupa respondentów, bo 39 proc., zadeklarowała, że lubi gotować codziennie. Mimo to tylko 32 proc. robi to faktycznie. Jeszcze więcej, bo aż 44 proc. badanych lubi gotować tylko w dni wolne, choć aż połowa z nich gotuje kilka razy w tygodniu, również w dni powszednie. Luksus gotowania w dni wolne ma jedynie 17 proc. respondentów.