Łamie reguły fine dining, a zdobyła gwiazdkę Michelin. "Doskonałe jedzenie nie potrzebuje lnianych obrusów"

Większość potraw, które przygotowuję, to moja londyńska interpretacja przepisów z mojego dziedzictwa. Często są to dania, które w swojej pierwotnej formie były podawane w domach lub podczas uroczystości, ale wymagają nowego podejścia, aby sprawdziły się w realiach restauracji w Londynie. Znalezienie tej równowagi to wyzwanie, które często spędza mi sen z powiek.

Jakie jest twoje ulubione danie w menu?

Jednym z dań, które przygotowuję od samego początku, jest ekuru. To ciastko z dzikich nasion arbuza, podawane z pesto z pestek dyni i sosem na bazie papryczek Scotch bonnet. Jak wiele moich potraw, to londyńska interpretacja dania z mojego dzieciństwa.

Jaki składnik lub danie twoim zdaniem zasługuje na większą uwagę?

Jest pewna mieszanka przypraw, której używamy, nazywa się yaji. W północnej Nigerii stosuje się ją do grillowanych mięs zwanych suya. My wykorzystujemy ją w kilku naszych potrawach, a także w naszym najlepiej sprzedającym się koktajlu. Mój partner biznesowy Matt i ja mamy zakład…, ile lat minie, zanim yaji pojawi się na półkach brytyjskich supermarketów? Kiedy to się stanie, będziemy wiedzieć, że osiągnęliśmy sukces.

Jaką radę dałabyś innym czarnoskórym szefowym kuchni?

Gotuj z serca i wierz w siebie. I nie poddawaj się!

Jaka była najcenniejsza lekcja, której nauczyłaś się od czasu rozpoczęcia swojej kulinarnej kariery?

Bądź wierna sobie.