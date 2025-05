Pokolenie Z je poza domem inaczej, niż można by przypuszczać. Nie do naśladowania

Raport, o którym mowa, powstał na podstawie badania przeprowadzonego metodą na reprezentatywnej grupie Polaków 1036 osób w wieku powyżej 18 roku życia w okresie 10-21 stycznia 2025 roku na zlecenie marki FRoSTA.

Jedzenie jest ważne dla Polaków

Wynika z niego m.in., że jedzenie to kluczowy element codzienności Polaków, jednak sposób jego organizacji różni się w zależności od stylu życia i nawyków. Dla jednych posiłki to przemyślana rutyna, dla innych – spontaniczna decyzja podejmowana w ostatniej chwili. Mimo pewnych różnic w tym zakresie gotowanie jest wciąż silnie zakorzenione w codziennych nawykach Polaków. Gotują i kobiety, i mężczyźni, ale nie każdy poświęca na przygotowanie posiłków tyle samo czasu. Najogólniej rzecz biorąc: kobiety same gotują znacznie częściej (64 proc.) niż mężczyźni (36 proc.), a badani na gotowanie nie przeznaczają więcej niż 10 godzin w tygodniu, czyli mniej niż 2 godziny dziennie (86 proc. respondentów). Więcej niż co trzecia osoba gotuje codziennie, niektórzy starają się gotować na zapas i rzadziej – do 3 razy (29 proc.) oraz do 5 razy w tygodniu (20 proc.).

Choć zdecydowana większość badanych była zgodna co do tego, że najbardziej lubi domowe jedzenie, nie zawsze jest możliwość przygotowania go. W pracy, na uczelni i w szkole Polacy sięgają po różne rozwiązania, a codzienne wybory kulinarne zależą od kilku czynników: stylu życia, dostępności posiłków oraz osobistych preferencji.

Pokolenie Z częściej niż inne generacje sięga po fast food

Okazało się, że ważnym czynnikiem mającym wpływ na to, jakie posiłki spożywa się poza domem, jest wiek. Wbrew temu, co można by przewidywać odnośnie do zwyczajów pokolenia Z, z badania wynika, że młodsze osoby (18-29 lat) częściej niż ludzie z innych grup wiekowych sięgają po fast food (32 proc. vs. 26 proc. średniej dla Polski), a także jedzą w restauracjach, barach i stołówkach (31 proc.). Informacja o tym, że tzw. szybka żywność jest szczególnie popularna wśród przedstawicieli pokolenia Z wydaje się nieco zaskakująca, jeśli wziąć pod uwagę wiele badań, z których wynika, że młodzi mają stosunkowo dużą świadomość w zakresie dbałości o zdrowie i jasno zdefiniowane potrzeby w tym zakresie.