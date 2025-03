Dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr: Jedzenie powinno być źródłem przyjemności

Internet i media społecznościowe coraz intensywniej „atakują” informacjami – często sprzecznymi – na temat zdrowego odżywiania. Półki w księgarniach również uginają się od pozycji o profilu kulinarno-zdrowotnym. Ci, którzy chcą dobrze się odżywiać i dokonywać mądrych wyborów, mogą czuć się zagubieni w gąszczu docierających do nich informacji, zwłaszcza gdy pochodzą one z niesprawdzonych źródeł.

Z tego odcinka dowiesz się:

co to znaczy „zdrowo się odżywiać”

czy diety odchudzające mają sens

czy zdrowsze jest mleko krowie czy roślinne

czy Polacy są zdrowo odżywiającym się narodem

czy cukier i białą mąkę warto całkowicie wykluczyć z jadłospisu

na czym polega chronodieta

czy warto stosować post przerywany

ile posiłków dziennie powinno się spożywać

czy mięso (i jakie) warto wyeliminować z diety

w jaki sposób się odżywiać, żeby to, co mamy na talerzu „szło nam na zdrowie”

W rozmowie poruszony jest temat diety wegetariańskiej i ograniczenia spożycia mięsa.

- Im mniej produktów odzwierzęcych znajdzie się w naszym jadłospisie, tym będziemy zdrowsi. Zalecana ilość mięsa na osobę rocznie to dwadzieścia dwa i pół kilograma zdaje się. A my w Polsce jemy ponad sześćdziesiąt kilogramów! Można jeść mięso, ale jedną trzecią mniej. Im mięso tańsze, tym jest gorszej jakości, mniej odżywcze. Więc czasem moim zdaniem lepiej z niego zrezygnować i sięgnąć po fasolkę, soję, soczewicę, cieciorkę czy bób. Mięso spożywać rzadziej, ale jeśli już – to lepszej jakości. Pamiętajmy, że mięso czerwone oraz przetworzone zostało wpisane na listę produktów rakotwórczych wraz z nikotyną w 2015 roku. Nikt nie ma już wątpliwości i nie neguje, że palenie papierosów jest przyczyną występowania nowotworów. A kiedy zjemy salami albo kiełbasę, to się to z nowotworem nie kojarzy. Zalecenia naprawdę są proste i naukowo udowodnione, więc myślę, że warto szukać zamienników smacznych zamienników. Nie chodzi o to, żeby zjeść parówkę sojową, która smakuje trochę jak tektura, tylko dlatego, że jest zdrowsza. Jedzeniem trzeba się cieszyć i znaleźć danie, które zadowoli nas również pod względem smakowym – przekonuje dietetyczka.