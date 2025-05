Magdalena Lamparska: Mój sernik uratował egzamin u profesora Jana Englerta

Gościem najnowszego odcinka podcastu „Powiedz to kobiecie” jest aktorka Magdalena Lamparska, która niedawno wydała swoją pierwszą kucharską książkę „Babki w formie".

Magdalena Lamparska dojrzała też do tego, by przepisami na swoje popisowe wypieki podzielić się z innymi – wcześniej nikomu nie chciała ich zdradzać.

– Mój sernik, który zyskał nazwę lamparski, został doceniony nawet przez oskarowego aktora Williama Hurta. I w książce jest też taka niezabawna anegdota o tym, jak moja mentorka, producentka Justyna Pawlak zadzwoniła do mnie, kiedy byłam świeżo upieczoną mamą w połogu. Niestety, nie z zaproszeniem na casting do filmu, ale z zapytaniem, czy upiekę sernik. Bo właśnie jest okazja, jej aktor amerykański na planie ma urodziny. I po dwóch tygodniach dostałam maila od samego Williama Hurta, że był to najlepszy sernik, jaki jadł w życiu, więc nazwałam go lamparskim. Stwierdziłam, że z tymi sekretami jest tak, że one mogą funkcjonować tylko do pewnego momentu. A potem myślisz sobie, że to nie ma sensu, że trzeba się dzielić z ludźmi tym, co dobre – tłumaczy Magda.

Dodaje też, że „Babkę w formie” wydała sama i traktuje tę książkę w sposób szczególny.