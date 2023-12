„Jestem wielką fanką total looku!”

Miała poświęcić się karierze prawniczej, a jednak los skierował ją w stronę branży odzieżowej. Nie mówi wiele o rodzicach, którzy pomogli jej w prowadzeniu firmy. Wyznaje tylko, że to dzięki nim lubi się dobrze ubrać. Przez dwa i pół roku pracowała przy targach dla profesjonalistów z branży mody Who’s Next. Wiele się tam nauczyła, a przy okazji miała swoje małe stoisko. Nie ukrywa, że rozpędu karierze nadały wpływowe przyjaciółki, zwłaszcza te należące do hiszpańskich wyższych sfer. Kiedy chwilę przed pandemią wystartowała z marką pod własnym nazwiskiem, one przez cały czas publikowały zdjęcia jej projektów. Wspierają ją między innymi hiszpańska królowa Letycja, influencerki Inès de Cominges i Blanca Miró oraz belgijska księżniczka Maria Anunciata von Liechtenstein.

Maria sama nigdy nie wychodzi z domu w stylizacji niedopracowanej do ostatniego szczegółu. Przyznaje, że nie może się obyć „bez małego dodatku, który robi różnicę”. Zawsze kochała kapelusze i wszystko, co ma związek z opaskami i kokardkami. To skłoniło ją do założenia własnej marki akcesoriów. Nazwała ją Maison Ola. Współpracuje też z innymi uznanymi markami nad wspólnymi kolekcjami biżuterii czy kosmetyków. Prezentuje je w uznanych domach towarowych w Europie.

W maju 2022 roku została żoną Edwarda Bouyguesa, syna miliardera Martina Bouyguesa. Najpierw wzięli skromny ślub cywilny w Paryżu, a kilka dni później wyjechali na uroczystości związane ze ślubem kościelnym do Bordeaux, rodzinnej winnicy pana młodego Château Montrose. Musiało być modnie i rozmachem. W Paryżu Maria miała na sobie białą suknię z długimi rękawami, odciętą talią, bufiastymi rękawami z mankietami zapinanymi na guziki. Na tę okazję wybrała kapelusz z białą woalką od Mimoki. Suknię, w której panna młoda pojawiła się przed ołtarzem, zaprojektował Holender Jan Taminiau. Składająca się z tiulowych falbanek biała kreacja przypominała suknie do flamenco.

W styczniu 2023 przyszła na świat ich córka Cosima. Podobnie jak matka, dziewczynka nosi spódniczki w kratę, aksamitne kołnierzyki, buty z paseczkami. Maria de la Orden podkreśla, że w Hiszpanii już niemowlęta ubiera się w długie koronkowe spódnice, wiele jest tam starych rzemieślniczych butików z ubrankami dla dzieci. Ona sama zaprojektowała kolekcję dziecięcą we współpracy z siecią sklepów Monoprix.

Jej marzeniem jest ubrać Kate Middleton. Kiedyś wysłała swoje projekty stylistce księżnej Walii, ale bez skutku. Nie traci jednak nadziei.