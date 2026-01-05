Z tego artykułu dowiesz się: Jaką rolę odgrywa lider w procesie osiągania nowych celów przez zespół?

Jak rozpoznać, że cele stawiane pracownikom są niewłaściwe?

Jakie sygnały emocjonalne wskazują na problem z wyznaczonymi celami?

Ustawianie celów członkom zespołu to sztuka. Skuteczny menedżer myśli kategoriami „ambitnie, ekscytująco, ale realistycznie”. Cel musi być zarówno wymagający, jak i osiągalny, a jednocześnie dawać energię, a nie ją odbierać.

Jeżeli cele są faktycznie osiągalne, to zadaniem szefa jest uświadamiać pracowników, dlaczego mają one sens, dbać o to, by było zrozumienie, co w tym jest dobrego dla pracowników, usuwać przeszkody, wspierać w nabyciu wiedzy i umiejętności oraz ostatecznie wzmacniać zmianę, by stała się nowym nawykiem.

– Szef ma duży wpływ na to, w jakim środowisku pracownicy przebywają znaczną część dni swojego życia – mówi Dariusz Klupi zajmujący się zarządzaniem emocjami w biznesie. – To od niego zależy, czy jest to środowisko bezpieczne, także psychologicznie, czy postępy i ulepszenia są zauważane, doceniane i w końcu wynagradzane. Jeżeli tak, to energii do zmiany będzie więcej – zauważa.

Co motywuje pracowników do działania?

Ekspert zwraca uwagę, że na każdego w różnych etapach naszego życia działają różne motywatory. W praktyce przywództwa warto zwrócić uwagę na cztery aspekty tego rodzaju działań. Pierwszy dotyczy wewnętrznych potrzeb realizowanych w miejscu pracy, czyli bycia potrzebnym, rozwoju, osiągnięć, pasji, oszczędności energii lub dobrej samooceny. Drugi – przynależności; ponieważ jesteśmy istotami stadnymi, motywować mogą nas równość, koleżeństwo, szacunek i zespołowe osiągnięcia. Trzeci to czynniki zewnętrzne, takie jak wypełnianie ważnej i odpowiedzialnej roli, jasność oczekiwań i granic swojego upoważnienia, zarobienie na utrzymanie, otrzymywanie odpowiedniego wsparcia lub wyzwań rozwojowych oraz sama atrakcyjność wynagrodzenia. Ostatni, czwarty aspekt dotyczy samej organizacji – tu ważne są: bezpieczeństwo, hojność, jasność zasad takich jak podejście do konfliktów i błędów, zasady degradacji i zwolnień, dzielenie się władzą i zasobami. Ważny jest też głębszy cel całego przedsięwzięcia. Jeżeli ma się poczucie, że robi się coś wielkiego lub szlachetnego, samo to może generować większe zaangażowanie.