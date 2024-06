Dieta śródziemnomorska jest szczególnie korzystna dla kobiet. Co warto o niej wiedzieć?

Jak podkreśla ekspertka, w przypadku tak skomponowanej diety nie liczy się limit kaloryczny, a jakość produktów wchodzących w skład poszczególnych posiłków. – Przez to, iż nie stawia limitu kalorycznego oraz posiada względnie proste i łatwe do zrealizowania założenia oparte na kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, jest uważana za jedną z optymalnych diet w przeciwieństwie do innych, bardziej reżimowych diet czy sposobów żywienia. Dzięki wykorzystaniu tradycyjnych receptur z regionu Morza Śródziemnego, które kojarzą nam się ze słońcem i latem możemy się czuć jak na nieustających wakacjach stosując ten sposób żywienia. Specyficzny dobór produktów sprawia, że jest to jednocześnie dieta o działaniu przeciwzapalnym – podkreśla.

Prewencja i wsparcie leczenia

Stosowanie diety śródziemnomorskiej pozwala na obniżenie ryzyka wystąpienia licznych schorzeń. – Jest to unikatowy typ diety, gdyż świetnie sprawdza się w prewencji, jak również we wsparciu leczenia całej gamy zaburzeń metabolicznych oraz chorób przewlekłych. Najlepiej udokumentowane jest jej protekcyjne działanie w chorobach sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, udar), cukrzycy typu 2, zespole metabolicznym, niektórych rodzajach nowotworów (np. rak piersi, rak jelita grubego), chorobach neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) oraz chorobach o podłożu zapalnym (np. reumatoidalne zapalenie stawów) – wymienia dietetyk.

Jak wyjaśnia dr Pieczyńska, to prewencyjne działanie opiera się na wysokiej zawartości antyoksydantów, błonnika i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ponieważ składniki te mają zdolność do zapobiegania stresowi oksydacyjnemu, pozwalają normalizować profil lipidowy i glikemię poposiłkową, jak również ułatwiają utrzymać prawidłową masę ciała przy włączeniu aktywności fizycznej.



Dla zdrowia kobiet

Jak pokazały wyniki przytoczonego badania Women’s Health Study, długotrwałe stosowanie diety śródziemnomorskiej wydłuża życie w lepszej kondycji psycho-fizycznej w porównaniu do osób praktykujących inne modele żywienia. – Ten aspekt zdrowotny szczególnie wybrzmiewa w odniesieniu do kobiet. Wykazano, że przestrzeganie zasad tego sposobu żywienia bardzo korzystnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne kobiet między innymi w endometriozie, niepłodności, zaburzeniach seksualnych, zespole napięcia przedmiesiączkowego jak również w zespole policystycznych jajników. Okazuje się, że ten model żywienia przyszłej mamy może nie tylko zapobiegać niektórym powikłaniom ciążowym jak cukrzyca ciężarnych lub stan przedrzucawkowy, ale także wpływa na rozwój płodu i redukuje ryzyko rozwoju w dzieciństwie np. astmy czy atopii – wymienia dr Pieczyńska.

Wyniki badań, a także szereg zalet związanych ze stosowaniem diety śródziemnomorskiej zachęcają do rozważenia takiego modelu żywieniowego. Być może wakacyjna wyprawa do Grecji, Włoch, Hiszpanii czy południowej Francji pozwoli na zaczerpnięcie inspiracji do jej rozpoczęcia bezpośrednio u źródeł?