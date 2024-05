Glukozowa rewolucja Jessie Inchauspé to żadna dieta cud? "Wprowadza w błąd"

Obecnie są prowadzone pewne badania na temat wpływu na zdrowie kolejności spożycia pewnych produktów czy proporcji makroskładników tj. białko, tłuszcz, czy węglowodany. Jednak według obecnego stanu wiedzy lepiej jest stosować dietę opartą o równowagę kaloryczną, ponieważ to jest podstawa równowagi energetycznej i utrzymania zdrowej masy ciała. Bardziej istotnym elementem niż „złagodzenie skoków glukozowych” jest uwzględnianie w posiłkach odpowiedniej ilości białka (tj. chude mięso, drób, jaja, chudy nabiał), które poprawia sytość i pomaga w kontroli łaknienia, co w konsekwencji ogranicza podjadanie. Kolejnym ważnym elementem jest udział w posiłku błonnika poprawiającego sytość oraz będącego źródłem składników bioaktywnych, witamin i składników mineralnych. Liczy się także objętość zjadanego posiłku, nie tylko sama obecność cukru. Pomimo że w książce autorstwa Jessie Inchauspé pojawiają się pewne „triki”, by złagodzić skoki glukozy, należy je traktować z dozą ostrożności. Na ten moment nie ma w literaturze naukowej takiego pojęcia jak „skok glukozy”. To pewne potoczne określenie sytuacji, która ukazuje wzrost poziomu glukozy we krwi po spożyciu pewnych pokarmów (np. węglowodanowych). Co więcej, w książce autorki „Glukozowej rewolucji” cytowany „skok glukozy” określony jest jako podwyższenie poziomu cukru o >30 mg/gl, co stanowi pewną nadinterpretację, bowiem według naukowców nie uważa się takiego zjawiska za szkodliwe. Takie „wypłaszczanie krzywej glukozowej” i skupienie się tylko na wyrównywaniu cukru nie zawsze równa się poprawie zdrowia dla każdego. Ważne są również inne elementy. Ogółem nie ma mocnych dowodów na to, że każdy skok glukozy jest groźny dla zdrowia każdego człowieka. To zdanie wyjęte z kontekstu może być mylące, ponieważ nie same wahania cukru są szkodliwe dla zdrowia, ale szereg innych elementów. Wzrost glukozy to zjawisko fizjologiczne, ale w książce pokazuje się je w wymiarze nad wyraz szkodliwym. Według American Diabetes Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne) euglikemia określana jako inaczej normoglikemia jest fizjologicznym stanem organizmu, w którym poziom cukru we krwi jest prawidłowy. Pamiętajmy, że zdrowy organizm ma pewne normy, w których utrzymywane są wartości glikemii rano czy po posiłkach.

Czy jeśli już ulegniemy pokusie sięgając po coś słodkiego, czy warto spożyć w tym samym czasie na przykład migdały lub jogurt, by złagodzić wahania poziomu glukozy?

Tak jak wspomniałem wcześniej – podane triki są przekazywane nieco na wyrost, stąd zamiast podejścia typu „zjem coś słodkiego, a po chwili czymś złagodzę skok cukru” lepiej podejść do tego w sposób bardziej praktyczny. Pytanie brzmi, po co to robić? Jeśli pojawia się ochota na słodkie, warto na przyszłość rozważyć obecność zdrowszych alternatyw dla słodkich i niezdrowych przekąsek np. planując w diecie elementy posiłków na słodko, które mogą ograniczyć chęć na słodycze w ciągu dnia. Dobrze sprawdzają się tutaj np. desery z dodatkiem białka, słodzika czy owoców i gorzkiej czekolady. Tłuszcze (wspomniane źródło np. migdały) mogą również stanowić element posiłku lub przekąskę, doskonale więc jest łączyć składniki. Ogółem tłuszcz może wpłynąć na kinetykę uwalniania glukozy, tempo opróżnienia żołądka itd. Nawet jeśli wybrany element obniży krótkoterminowo „skok glukozy”, to nie znaczy, że jest to od razu zdrowsze. Liczy się szerszy obraz takich obserwacji, stąd wyrwane z kontekstu twierdzenia typu “zjem coś słodkiego, a po chwili naprawię to, dodając źródło tłuszczu czy białka”, jest błędne. Lepiej postawić na zbilansowane posiłki.



W jaki sposób zaplanować posiłki w ciągu dnia, aby te skoki były jak najmniej szkodliwe dla naszego zdrowia?

Przede wszystkim postarać się, aby jeść bardziej regularnie i uwzględniać większy udział węglowodanów nieprzetworzonych typu kasze, brązowe makarony, brązowy ryż, itd. Ważna jest w tym wszystkim odpowiednia ilość białka w posiłku oraz błonnika (tu istotna jest szczególnie ilość warzyw oraz płatków, kasz, otrębów itd.). Dobrze jest planować posiłki regularne np. co 3-4,5 godziny, aby zapobiegać spadkom energii i podjadaniu. Wracając jeszcze do „szkodliwości skoków cukru”: w książce „Glukozowa rewolucja” mamy pewne nadinterpretacje autorki. Co więcej, jeśli ktoś określa je jako naprawdę groźne, to raczej mogłoby to dotyczyć osób z cukrzycą i wtedy rzeczywiście ma to znaczenie kliniczne. W przypadku osób zdrowych wahania glukozy (potocznie zwane „skokami cukru”) są w odpowiednim (fizjologicznym) zakresie pewnych granic. O szkodliwości nie świadczą same wahania i skoki cukru, a raczej szereg innych elementów diety czy stylu życia.