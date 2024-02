Dirty wellness. Na czym polega nowy trend w prowadzeniu zdrowego stylu życia?

Prowadzenie zdrowego trybu życia, dbałość o treningi i właściwe odżywianie wymagają samodyscypliny i konsekwencji w działaniu. Nie każdy jest gotów na takie poświęcenia, a odstępując od diety i przyjętych zasad, zniechęca się i grzęźnie w poczuciu winy na długie tygodnie przed powzięciem kolejnego zamiaru rozpoczęcia rutyny dietetyczno-treningowej. Nowo odkrywany trend dirty wellness wychodzi naprzeciw trudnościom, z jakimi borykają się takie osoby: jeśli po dwugodzinnym treningu pojawia się ochota na kebab w mijanym food trucku, można tej pokusie ulec.

Balans między tofu a papierosem

Na profilu instagramowym magazynu „Popsugar UK” pojawia się prosta definicja dirty wellness. Redaktorki tłumaczą to zjawisko jako mniej restrykcyjną wersję dbałości o siebie, zezwalającą na odstępstwa od przyjętej rutyny. Celem tego działania jest osiągnięcie stanu powszechnie znanego jako well-being. Powinno się to odbywać na własnych zasadach i przy uważnym wsłuchaniu w potrzeby swojego organizmu.

Gdy Gwyneth Paltrow za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała obserwatorom przebieg swojej wieloetapowej rutyny dbałości o siebie, wielu fanom wydało się to wręcz nieosiągalne i trudne do powtórzenia dla każdego, kto w ciągu dnia ma do wykonania szereg innych czynności niż nakładanie kolejnych maseczek na twarz, spożywanie mieszanek służących do detoksu organizmu czy pilnowanie godzin spożywania skromnych posiłków obrębie IF (Intermittent Fastening – posty przerywane – przyp. red.). Paltrow przyznała też, że na śniadanie spożywa jedynie bulion z kości, po czym rozpoczyna godzinny trening zakończony 30-minutową wizytą w saunie. Choć efekty są spektakularne, to jednak nie każdy może pozwolić sobie na tak wyśrubowane standardy żywieniowo-treningowe. Mimo tak sprecyzowanych zaleceń aktorka przyznaje, że i jej zdarza się odstępstwo od przyjętej rutyny. – Życie polega właśnie na tym, aby znaleźć balans między tofu a papierosem – podkreśliła w rozmowie z „Harper’s Bazaar”.

Zasługuję na tę czekoladę

Na temat odstępstw od prowadzonej na co dzień restrykcyjnej diety przeplatanej z długotrwałymi treningami wypowiada się też jedna z najsłynniejszych modelek na świecie, Gigi Hadid. – Staram się zdrowo odżywiać, aby zachować zdrowe ciało, natomiast na drobne grzeszki pozwalam sobie, by zachować zdrowy umysł – przyznaje.

W podobnym duchu utrzymana jest książka o adekwatnym tytule „But I Deserve This Chocolate” (Zasługuję na tę czekoladę – przyp. red.) autorstwa psycholog dr Susan Albers. – Wiele osób, które są na diecie, czuje się jak na zawodach: liczy się wynik i ocena jury – pisze autorka. – Najsurowszym sędzią jesteśmy my sami. Tymczasem za drobne ustępstwa od diety nie należy się karać. Czasem można sobie na nie pozwolić, zachowując zdrowy rozsądek. W końcu zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej – dodaje psycholog na łamach swojego poradnika.