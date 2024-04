Dr hab. n. med. Inga Ludwin o szczepieniach dzieci przeciw HPV: Jestem ich 100-proc. entuzjastką

Co pani zdaniem najskuteczniej może przekonywać do szczepień przeciw HPV?

Jasny i prosty przekaz na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepienia. Współdziałanie z uczonymi i lekarzami, którzy potrafią ocenić wartość badań naukowych.

Jako lekarka i uczona, zawsze opieram się na medycynie popartej faktami i mam ten przywilej (dzięki temu, że jestem badaczem), że umiem ocenić wartość badań naukowych i jakość zawartych w nich dowodów. Uświadamianie rodziców i lekarzy, w tym pediatrów i ginekologów, dokładne określenie grup, u których szczepienie przyniesie korzyść myślę, że porównywalną do wprowadzenia radu do leczenia raka szyjki macicy przez Marię Skłodowską-Curie. Wyższość jednak będzie taka, że my nie będziemy musieli już leczyć. Dzięki szczepionkom zwalczymy całkowicie nowotwór, doprowadzimy do tego, że na raka szyjki macicy już nikt nie zachoruje. Do tego muszą się włączyć wszyscy — by promować szczepienia. Widzę tu olbrzymi potencjał właśnie prasy, dziennikarzy, mediów społecznościowych, znanych osób, influencerów – ich postawa oraz nagłośnienie problemu niskiego odsetka osób zgłaszających się na szczepienia może być kluczowa dla sukcesu całego programu profilaktycznego.

Dr hab. n. med. Inga Ludwin Archiwum prywatne