Ptak-Iglewska: Pora egzekwować obowiązek szczepień jak płacenie podatków

Jeśli zagrożenie epidemią po jednym powrocie antyszczepionkowców z wakacji eskaluje do międzynarodowego alarmu i trzeba szukać ludzi z kilku samolotów, to pora wypowiedzieć wojnę antyszczepionkowcom. To kwestia bezpieczeństwa kraju, nie światopogląd.