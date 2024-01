Jak dokładnie należy do tego podejść? Mówiąc najogólniej, każdy budżet domowy składa się z dochodów, kosztów stałych, oszczędności i bieżących wydatków. Kakeibo pomaga w monitorowaniu stanu wydatków w każdej z tych kategorii.

4 główne grupy wydatków to: potrzeby, pragnienia, rozrywka i nieprzewidziane koszty. Każdego miesiąca należy podać dokładną kwotę, jaką dysponuje się w ciągu najbliższych trzydziestu dni. Odejmuje się od niej koszty stałe lub zaciągnięte wcześniej pożyczki, które należy spłacić. Uzyskany w ten sposób wynik stanowi podstawę do podjęcia decyzji, ile pieniędzy można „dobrze wydać”, a ile „dobrze zaoszczędzić”.

– Proponuję wypróbować tę metodę przynajmniej przez trzy miesiące – radzi Harumi Maruyama. – Mniej więcej tyle czasu potrzeba, by móc zaobserwować pierwsze pozytywne rezultaty takiego podejścia.

Notatki ręczne stymulują pracę mózgu

Zapisywanie wyników na papierze jest podstawą tej metody. Badania wskazują, że pisanie ręczne zmusza mózg do świadomego i ostrożnego procesowania informacji oraz do przeanalizowania wydatków i bardziej wnikliwego zastanowienia się nad nimi. Dodatkowo, można w każdym momencie odwołać się do historii poprzednich transakcji.

– Jeśli istnieje taka możliwość, rekomenduję robienie notatek przez pięć minut każdego dnia o wyznaczonej porze – sugeruje Harumi Maruyama. – Dodatkowo, dobrze jest uzupełniać zapiski na bieżąco, bezpośrednio po dokonaniu zakupu – dodaje.

Metoda Kakeibo skłania do zastanowienia się, dlaczego dany wydatek został poczyniony. – Pieniądze nie są zasobem bezgranicznym – zastrzega Maruyama.– I tylko od nas zależy, czy je wydamy, czy zaoszczędzimy. Znam wiele osób, które nawet przy niewielkich zarobkach, są w stanie skutecznie kontrolować wydatki i oszczędzać pieniądze – zapewnia.