"Przechodnie" biurka zmieniły podejście do pracy. Jak to działa?

Praktyka aranżowania przestrzeni biurowej i dostosowywania jej do swoich potrzeb jest znana od lat. Otaczające przedmioty mają nie tylko polepszyć samopoczucie, ale też świadczyć o osiągnięciach, którymi pracownicy po prostu chcą się pochwalić przed odwiedzającymi: dyplomy, nagrody i oprawione w ramki certyfikaty zakończonych kursów zdobią ściany gabinetów leaderów, lekarzy, ale i fryzjerów czy makijażystek.

Sunkee Lee zwraca uwagę na kolejne korzyści płynące z faktu, że otaczająca nas przestrzeń w biurze została samodzielnie zaaranżowana – według badań fotografie bliskich osób sprawiają, że podświadomie pracownicy są bardziej prawdomówni – tłumaczy Lee. – Co więcej – dodaje – tego typu dekoracje doskonale wpływają na relacje z innymi zatrudnionymi. Są ciekawym tematem do rozmów i motywują do przełamywania barier między zawodową a prywatną sferą życia.

W poszukiwaniu wolnego biurka

W obecnych czasach komfort posiadania własnego biurka nie jest już tak powszechny jak przed rokiem 2020. Wracając do firmy na kilka dni w miesiącu, ludzie niejednokrotnie skazani są na poszukiwanie wolnego biurka i odkrywanie z pozoru już tylko znanej przestrzeni na nowo. Lee porównuje to do wizyty w bibliotece. Wprawdzie wykonuje się swoją pracę w cichym i sprzyjającym skupieniu miejscu, jednak sterylny charakter miejsca nie daje komfortu ani poczucia bezpieczeństwa.

Brak własnej przestrzeni nie zachęca do wizyt w biurze. Podczas gdy w przeszłości, otoczeni znajomymi osobami pracownicy mogli wspólnie omawiać kwestie zawodowe, ale i pocieszać się nawzajem w sytuacjach kryzysowych, jak również gratulować sobie sukcesów, teraz obecność w biurze ogranicza się do wykonania obowiązków, często bez możliwości umilenia sobie czasu konwersacją z kimś na podobnym stanowisku.

Drzwi mogą pozostać zamknięte

Wzmożone procedury bezpieczeństwa skłoniły wiele firm do deaktywowania kart wejściowych pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie home office. Zanim taka osoba zdecyduje się wrócić do biura na jeden czy dwa dni w miesiącu, ma obowiązek aktywować wejściówkę we współpracy z działem IT swojej firmy. Jeśli tego nie zrobi, drzwi po prostu nie otworzą się, co tym bardziej może zniechęcać do kolejnej wizyty w biurze.