Shinrin-yoku: jak praktykowane w Japonii kąpiele leśne wpływają na zdrowie?

Wiara w uzdrawiającą moc lasów i przyrody w tym kraju wiąże się z kultem shinto, zgodnie z którym między innymi rośliny, w tym drzewa, są uosobieniem kami – bóstw, istot duchowych. Choć relacje człowieka i lasu w Japonii sięgają starożytności, to sama koncepcja leśnych kąpieli jest stosunkowo młoda. Termin został ukuty w 1982 roku przez Japońską Agencję Leśnictwa w celu połączenia wizyt w lasach z turystyką wellness, zorientowaną na zdrowie i dobre samopoczucie. Miejscem narodzin tej praktyki jest Akasawa Natural Recreation Forest w prefekturze Nagano.



Czy zwykle praktykuje się shinrinyoku samodzielnie, czy też potrzebne są w tym celu wskazówki / rady ze strony ekspertów?

To zależy. Do lasu na spacer można się wybrać w pojedynkę, z rodziną, przyjaciółmi. Istnieje też wiele opcji zorganizowanych shinrin yoku, oferowanych przez prywatne ośrodki terapii leśnej. Taki ośrodek . otrzymuje certyfikat tylko wtedy, gdy przedstawi naukowe dowody na to, że oferowana kąpiel leśna ma dobroczynne skutki zdrowotne. Praktyki związane z shinrin-yoku zwykle zakładają kąpiele angażujące wszystkie zmysły. Zorganizowane kąpiele polegają na relaksującym spacerze w lesie wyznaczonymi trasami, wsłuchiwaniem się w dźwięki lasu, patrzeniem na roślinność, moczeniem stóp w strumykach (jeśli takie są po drodze). Na przykład na Hokkaido, w lesie Nonno organizowane są między innymi leśne wycieczki połączone z aromaterapią. Polega to na tym, że zbiera się w lesie igły sosnowe, a po powrocie z lasu przy użyciu destylatora przygotowuje się wodę ziołową, którą można zabrać do domu.

Czy istnieją ewentualne przeciwwskazania, które należy mieć na uwadze przed przystąpieniem do takiej praktyki?

Nic nie wiem o przeciwskazaniach, zaś lista zdrowotnych benefitów jest imponująca.