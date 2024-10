Ikigai: na czym polega japońska sztuka poszukiwania sensu istnienia

Czytaj więcej Biznes Japonia: budżety domowe pod ścisłą kontrolą kobiet Okozukai oznacza kieszonkowe wręczane mężczyznom w Japonii na ich bieżące wydatki. Dlaczego to żony kontrolują domowy budżet i wydzielają pieniądze mężom?

Ikigai dla aktywnych zawodowo

Zobowiązania zawodowe i rodzinne nie zawsze umożliwiają praktykowanie zajęć, które mają służyć rozwijaniu własnych pasji. Jednak przy odrobinie wysiłku można podjąć próbę wygospodarowania czasu na wybrane przez siebie czynności. – Wydaje mi się, że osoby, które pracują na pełen etat, wychowują dzieci, mają mało czasu na myślenie o ikigai. Być może z ikigai można wiązać różnego rodzaju zajęcia pozazawodowe, jeśli uda się na nie wygospodarować trochę czasu, np. naukę języków, grę na instrumentach, sporty (golf, tenis), kursy gotowania, fotografię. Podróże zagraniczne też mogą dostarczać ikigai, bo wiążą się z poznawaniem nowych miejsc, zwyczajów, ludzi. To samo dotyczy uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w kraju: koncertów, wystaw. W związku z moimi badaniami na Kiusiu, zastanawiam się, na ile zaangażowanie w ochronę lokalnej przyrody: ekosystemu lokalnych rzek czy działanie na rzecz lokalnej społeczności, nie jest też formą ikigai – zastanawia się dr Kowalczyk.

W języku polskim trudno znaleźć wprawdzie ekwiwalent tego terminu, jednak podejmowane próby przetłumaczenia jego znaczenia zwykle należą do udanych. – Ikigai bywa tłumaczone na język polski jako „powód, sens życia”, ale z tego, co zauważyłam, stosuje się też japoński termin. Używając tego słowa można podkreślić, że „ma się po co, dla kogo żyć” oraz „prowadzi się życie, które ma sens i jest wartościowe – wyjaśnia rozmówczyni.



Ikigai: nie zawsze rzeczy wielkie

Jak podkreśla japonistka, istoty ikigai nie zawsze należy upatrywać w podejmowaniu spektakularnych działań, jak choćby napisanie książki czy uzyskanie tytułu naukowego. Czynności nadające życiu wartość mogą być związane z realizacją zamierzeń, których efekt nie wiąże się z gratyfikacją finansową czy uznaniem ze strony innych osób. – W literaturze psychologicznej (japońskiej i międzynarodowej), ikigai to kategoria związana z dobrostanem psychicznym danej osoby. Wydaje się, że ikigai dotyczy „sensu życia” w ogóle, emocji związanych z poczuciem, że coś nadaje życiu jakąś wartość. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Dla niektórych osób ważna w życiu jest praca i to jej jakość oraz spełnienie w pracy będzie nadawać sens ich życiu. Dla innych może to być samodoskonalenie w jakiejś dziedzinie, czyli trochę przekraczanie własnych ograniczeń, zdobywanie nowych umiejętności, samorozwój, doskonalenie się w jakieś dziedzinie, np. fotografii, kaligrafii, sporcie, graniu na instrumencie – wymienia dr Beata Kowalczyk.

W praktyce chęć odnalezienia własnej drogi życiowej bywa obarczona ryzykiem niepowodzenia. – Poszukiwanie własnego celu i sensu w życiu może się przejawiać w tym, że niektórzy młodzi Japończycy podążają własną ścieżką życiową, często za cenę braku stabilności ekonomicznej w życiu. Inna sprawa jest taka, że zmienił się rynek pracy w Japonii, więc tylko niewielu ma możliwość budowania kariery zawodowej i życiowej na wzór swoich rodziców – zauważa japonistka.