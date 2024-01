Japonia: pierwsza kobieta na stanowisku prezesa linii lotniczych

Mitsuko Tottori - pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Japońskich Linii Lotniczych. East News

Przyczyniła się zarówno do rozwoju i wzmocnienia relacji w zespole, jak i do motywacji pracowników w trudnym czasie pandemii COVID-19, dopilnowując, aby wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa zostały zachowane.

Od 2023 roku pełniła funkcję Senior Vice President w oddziale Customer Experience, pomagając JAL w utrzymaniu wysokiego poziomu usług w tym zakresie.

W związku z ogłoszonymi zmianami, obecny prezes, Yuji Akasaka, zostanie przewodniczącym rady nadzorczej w Japońskich Liniach Lotniczych, zastępując na tym stanowisku odchodzącego na emeryturę Yoshiharu Ueki.

Czytaj więcej Jej historia Hélène Huby – kosmiczna konkurentka Elona Muska – Podbój kosmosu to wielkie wyzwanie. Jeśli uda nam się rozwiązać te problemy, to opanujemy również nasze ziemskie kłopoty – przekonuje na łamach "Die Welt" Francuzka Hélène Huby, dyrektor generalna kosmicznego start-upu The Exploration Company.

Dwa filary kariery

W 1985 roku, gdy Tottori rozpoczynała pracę jako stewardessa w Japońskich Liniach Lotniczych, doszło do najbardziej tragicznego w historii przewoźnika wypadku, w którym zginęło ponad 500 osób. Przetrwało czterech pasażerów, w tym dwoje dzieci. Nowa prezes JAL przyznaje, że tamto wydarzenie jest głęboko zakorzeniony w jej sercu. – Jako osoba pamiętająca tamto zdarzenie, czuję ogromną odpowiedzialność za przekazanie kolejnym pokoleniom tego, jak ważne są procedury bezpieczeństwa – zapewniła. – Będę pracować z największą determinacją o utrzymanie ich na najwyższym poziomie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to one stanowią fundament pracy linii lotniczych. Bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług to dwa filary mojej kariery – podsumowuje Mitsuko Tottori.