Goze - japońskie artystki, których sztuka umiera. Bardziej wyjątkowe niż gejsze?

Na słowo goze składają się obecnie dwa ideogramy 瞽女. Pierwszy oznacza brak widzenia (ślepotę), a drugi kobietę. Jednak termin historycznie bywał zapisywany inaczej, a jego fonetyka ulegała też różnym zmianom i przekształceniom. Trudno jest ustalić, jak nazywały się w średniowieczu (XII–XVI w.), w nowożytności (XVI–XIX w.), a także jak nazywano je regionalnie. Przybierały pseudonimy, w których imię, tak jak tradycyjnie innych kobiet sceny np. tancerek, brzmiało Gozen, więc termin goze, może też wywodzić się od tego. Może być też skutkiem połączenia z określeniem niewidomych muzyków gokan, goshi. Była to tradycja znana jeszcze wcześniej, odnosząca się na przykład do niewidomych wędrownych mnichów grających na lutni biwa, opowiadających historię rodu Taira czy wojny Genpei (1180–1185). Czyli na piśmie użyte są znaki „niewidoma kobieta”, ale fonetyczne czytanie znaku nawiązuje do imion Gozen. Mało jest źródeł o ich działalności przed XVII wiekiem, ale kiedy do władzy doszedł ród Tokugawa i w całej Japonii zaczęła się umacniać kontrola polityczno-społeczna, goze zaczęły się jednoczyć i zrzeszać w grupy na terenie poszczególnych prowincji. Nie było jednej dużej organizacji zrzeszającej je wszystkie. Każda grupa miała swoją „mistrzynię”, „seniorkę”, z którą razem mieszkały i od której uczyły się sztuki. Poza graniem, recytowaniem opowieści i śpiewaniem pieśni, goze trudniły się również leczeniem i masażami. Była to podstawowa profesja w dawnej Japonii dla osób niedowidzących i niewidomych. Znana na całym świecie dzięki współczesnej kulturze popularnej jest np. postać niewidomego masażysty Zattoichiego.

Czy tę tradycję nadal się kultywuje? Jeśli tak, czy istnieją wskazane miejsca, w których można wysłuchać takiej muzyki?

Uznaje się, że ostatnia prawdziwa goze, Haru Kobayashi (ur. 1900), zmarła w 2005 roku, więc wszystko, co jest obecnie, jest już nawiązywaniem do tradycji, wykonywaniem utworów goze. Nikt już nie prowadzi charakterystycznego dla nich, wędrownego, stylu życia, ani nie żyje z wykonywania tych utworów. Trzy goze zostały wyróżnione tytułem Żywego Skarbu Narodowego. Wśród nich znalazła się Haru Kobayashi, natomiast pozostałe dwie to Take Ihira (1886–1977) i Kikui Sugimoto (1898–1983). Życiorysy tych postaci wskazują jednak, że kiedy były dziewczynkami, jako niewidome, zostawały goze w tradycyjnym rozumieniu, ale w czasie ich życia Japonia i świat przeszły tak gruntowne zmiany, że jako dojrzałe kobiety zostały uznane za artystki kultywujące tradycyjną sztukę.



Czy osoby praktykujące tę sztukę od zawsze grały na instrumencie shamisen, czy też zmieniało się to z biegiem lat?

Według źródeł historycznych goze były aktywne już w środkowej epoce japońskiego średniowiecza – epoce Muromachi (1333-1573). Zazwyczaj, jeśli ludowy fenomen znajduje miejsce w źródłach pisanych, można przypuszczać, że jest starszy. Początkowo grały na bębnach, był to akompaniament to opowieści o braciach Soga, jednej z najbardziej popularnych historii o zemście (https://en.wikipedia.org/wiki/Revenge_of_the_Soga_Brothers). W okresie Edo (1603-1868) Japonię podbił nowy instrument – shamisen. Zaczął być bardzo modny i używany przez wielu artystów i muzyków, przede wszystkim w kulturze popularnej, np. w teatrze kabuki. Pewnie z tego samego powodu – mody i popularności – zaczęły go też używać goze.