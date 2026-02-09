Reklama

Imponujący kobiecy rekord w świecie sztuki. Arcydzieło mistrzyni baroku sprzedano za miliony

„Stare mistrzynie” zyskują coraz większą renomę wśród kolekcjonerów, osiągając na aukcjach coraz wyższe ceny. Świadczy o tym rekord, jaki padł w trakcie niedawnej licytacji w nowojorskim domu aukcyjnym Christie’s. Autoportret wybitnej barokowej malarki Artemisii Gentileschi, który sprzedano na aukcji, stał się właśnie najdroższym dziełem tej artystki.

Publikacja: 09.02.2026 13:48

Do naszych czasów zachowało się niespełna 60 obrazów Artemisii Gentileschi.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Żyjąca w latach 1593–1654 włoska malarka wczesnego baroku Artemisia Gentileschi należy do grona najwybitniejszych artystek i artystów jej czasów. Współczesnymi jej twórcami byli między innymi tacy giganci jak Peter Paul Rubens, Diego Velázquez czy Caravaggio.

Autoportret Artemisii Gentileschi sprzedano za blisko 6 mln dol.

W ostatnich latach twórczość Artemisii Gentileschi zaczęła interesować coraz szersze grono historyków i kolekcjonerów sztuki. To między innymi jej prace sprawiły, że „stare mistrzynie”, tworzące równolegle z najwybitniejszymi malarzami renesansu czy baroku, właśnie wychodzą z cienia swoich słynnych kolegów po fachu.

Do naszych czasów zachowało się niespełna 60 obrazów Gentileschi, co do których eksperci nie mają wątpliwości, że artystka namalowała je własnoręcznie. Jednym z nich jest „Autoportret jako Święta Katarzyna z Aleksandrii” z lat 1615–1617, który właśnie ogłoszono najdroższym obrazem włoskiej malarki, jaki sprzedano dotychczas na aukcji.

Praca, którą do tej pory można było oglądać w Muzeum Narodowym w Oslo, trafiła na styczniową aukcję dzieł „starych mistrzów” w nowojorskiej siedzibie domu aukcyjnego Christie’s. Na obrazie widnieje młoda Gentileschi przebrana za Świętą Katarzynę z Aleksandrii, trzymająca liść palmowy (atrybut świętej), z koroną na głowie i w bogato zdobionych szatach.

Obraz sprzedano za prawie 5,7 mln dol. – znacznie drożej niż się spodziewano. Kwota znacząco przekroczyła estymacje, które wynosiły od 2,5 do 3,5 mln dol.

Dotychczasowym najdroższym dziełem Artemisii Gentileschi była „Lukrecja”. Obraz sprzedano w 2019 r. w paryskim domu Artcurial za 4,7 mln euro, czyli w przeliczeniu – 5,25 mln dol. Również tamto dzieło przekroczyło estymacje, i to kilkukrotnie: górna granica przewidywanej ceny wynosiła jedynie 800 tysięcy euro.

„Autoportret jako Święta Katarzyna z Aleksandrii” – prawdopodobnie najwcześniejszy autoportret Artemisii Gentileschi

„Autoportret jako Święta Katarzyna z Aleksandrii” to jedna z najbardziej znanych prac, które Gentileschi namalowała w trakcie swojego pobytu we Florencji. Innym słynnym obrazem, który powstał w tamtym okresie, jest chociażby „Judyta odcinająca głowę Holofernesowi”, która obecnie znajduje się w zasobach Galerii Uffizi we Florencji.

Nowy najdroższy obraz Gentileschi to jeden z pięciu autoportretów artystki – i najprawdopodobniej najwcześniejszy. Malarka stworzyła to arcydzieło, mając zaledwie 22-24 lata.

Obraz powstał kilka lat po tym, jak Gentileschi padła ofiarą gwałciciela, kiedy jeszcze mieszkała w Rzymie. Aby udowodnić jej prawdomówność, w trakcie procesu sądowego dziewczynę torturowano – w tamtych czasach była to standardowa praktyka.

Przeprowadzka do Florencji i rozpoczęcie samodzielnej artystycznej działalności w tym mieście były dla niej przełomowym momentem w życiu malarki. Mogła swobodnie działać, nie będąc pod wpływem swojego ojca Orazio Gentileschiego, który także był malarzem i zarazem jej pierwszym nauczycielem. Odniosła też sukces: przyjęto ją do prestiżowej uczelni artystycznej Accademia del Disegno we Florencji jako pierwszą kobietę w historii.

