Żyjąca w latach 1593–1654 włoska malarka wczesnego baroku Artemisia Gentileschi należy do grona najwybitniejszych artystek i artystów jej czasów. Współczesnymi jej twórcami byli między innymi tacy giganci jak Peter Paul Rubens, Diego Velázquez czy Caravaggio.

Reklama Reklama

Autoportret Artemisii Gentileschi sprzedano za blisko 6 mln dol.

W ostatnich latach twórczość Artemisii Gentileschi zaczęła interesować coraz szersze grono historyków i kolekcjonerów sztuki. To między innymi jej prace sprawiły, że „stare mistrzynie”, tworzące równolegle z najwybitniejszymi malarzami renesansu czy baroku, właśnie wychodzą z cienia swoich słynnych kolegów po fachu.

Do naszych czasów zachowało się niespełna 60 obrazów Gentileschi, co do których eksperci nie mają wątpliwości, że artystka namalowała je własnoręcznie. Jednym z nich jest „Autoportret jako Święta Katarzyna z Aleksandrii” z lat 1615–1617, który właśnie ogłoszono najdroższym obrazem włoskiej malarki, jaki sprzedano dotychczas na aukcji.

Praca, którą do tej pory można było oglądać w Muzeum Narodowym w Oslo, trafiła na styczniową aukcję dzieł „starych mistrzów” w nowojorskiej siedzibie domu aukcyjnego Christie’s. Na obrazie widnieje młoda Gentileschi przebrana za Świętą Katarzynę z Aleksandrii, trzymająca liść palmowy (atrybut świętej), z koroną na głowie i w bogato zdobionych szatach.