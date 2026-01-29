Żyjąca w latach 1532-1625 Sofonisba Anguissola należy do nielicznego grona kobiet, które setki lat temu profesjonalnie zajmowały się sztuką – i których talent doceniano w czasach, w których działały. Twórczość tych artystek zyskuje globalną rozpoznawalność i uznanie stosunkowo od niedawna.

Sofonisbę Anguissolę wielu historyków sztuki ceni na równi z takimi najwybitniejszymi współczesnymi jej artystami jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci czy Tycjan. Jedno z najbardziej znanych dzieł jej autorstwa – „Partię szachów” z 1555 r., które artystka namalowała w wieku zaledwie 23 lat – można obejrzeć w Polsce, w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Po wielu latach odnaleziono obraz Sofonisby Anguissoli

Na całym świecie znajduje się niespełna 20 płócien, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że osobiście namalowała je Anguissola, ponieważ posiadają sygnaturę artystki. Całą resztę obrazów – około setki – zdaniem ekspertów namalowały osoby należące do artystycznego kręgu malarki, jej naśladowcy lub ona sama, jednak są co do tego pewne wątpliwości.

Wątpliwości nie ma natomiast w przypadku obrazu pod tytułem „Portret kanonika regularnego” z 1552 r. W prawym dolnym rogu obrazu widnieje podpis „Sophonisba Anguissola Virgo”, co stanowi niezbity dowód na to, że to oryginalna praca artystki.