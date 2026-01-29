Aktualizacja: 29.01.2026 20:19 Publikacja: 29.01.2026 14:39
Na całym świecie jest niespełna 20 płócien, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że osobiście namalowała je Sofonisba Anguissola.
Żyjąca w latach 1532-1625 Sofonisba Anguissola należy do nielicznego grona kobiet, które setki lat temu profesjonalnie zajmowały się sztuką – i których talent doceniano w czasach, w których działały. Twórczość tych artystek zyskuje globalną rozpoznawalność i uznanie stosunkowo od niedawna.
Sofonisbę Anguissolę wielu historyków sztuki ceni na równi z takimi najwybitniejszymi współczesnymi jej artystami jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci czy Tycjan. Jedno z najbardziej znanych dzieł jej autorstwa – „Partię szachów” z 1555 r., które artystka namalowała w wieku zaledwie 23 lat – można obejrzeć w Polsce, w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Na całym świecie znajduje się niespełna 20 płócien, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że osobiście namalowała je Anguissola, ponieważ posiadają sygnaturę artystki. Całą resztę obrazów – około setki – zdaniem ekspertów namalowały osoby należące do artystycznego kręgu malarki, jej naśladowcy lub ona sama, jednak są co do tego pewne wątpliwości.
Wątpliwości nie ma natomiast w przypadku obrazu pod tytułem „Portret kanonika regularnego” z 1552 r. W prawym dolnym rogu obrazu widnieje podpis „Sophonisba Anguissola Virgo”, co stanowi niezbity dowód na to, że to oryginalna praca artystki.
Historia obrazu jest o tyle wyjątkowa, że dotychczas historycy sztuki wiedzieli o jego istnieniu jedynie na podstawie czarno-białego zdjęcia, które znajduje się w archiwach Frick Art Reference Library w Nowym Jorku. Całkiem przypadkiem okazało się, że płótno od pokoleń znajduje się w prywatnym domu w Durham w Karolinie Północnej.
Historia ponownego odkrycia portretu zaczęła się od wykładu amerykańskiego historyka sztuki profesora Michaela Cole’a na temat twórczości Anguissoli, który udostępniono na platformie YouTube. Po obejrzeniu wykładu właściciele „Portretu kanonika regularnego” postanowili skontaktować się z naukowcem. Kiedy grono ekspertów przyjrzało się obrazowi, nie było wątpliwości, że mają do czynienia z oryginalnym dziełem Anguissoli.
Właściciele portretu, którzy, jak się okazało, posiadają go od lat 70., wystawili go na sprzedaż – za 450 tysięcy dolarów. W sprzedaży pośredniczy Robert Simon, ceniony marszand specjalizujący się w dziełach „starych mistrzów”.
Wydaje się, że niecałe pół miliona dolarów to okazyjna cena. Najdroższym obrazem Anguissoli był „Portret Małgorzaty Sabaudzkiej w białej sukni ze złotym i różowym brokatem, z kwiatami we włosach, stojącej obok stołu z cavalier king charles spanielem”, który w grudniu 2006 r. sprzedano na aukcji w londyńskim Christie’s za 940 tysięcy dol. Co ciekawe jednak, jego autorstwo jedynie przypisuje się artystce – brakuje na nim jej sygnatury.
Sofonisba Anguissola urodziła się w 1532 r. w Cremonie. W odróżnieniu od większości artystek z jej epoki, nie była córką malarza, który uczyłby ją malarstwa. Miała jednak szczęście – należała do szlacheckiej rodziny, która doceniła jej talent i pozwoliła go jej rozwijać.
Na młodej malarce poznali się między innymi Michał Anioł i Giorgio Vasari, którzy odegrali ważną rolę w rozwoju jej talentu i kariery. W 1559 r. Anguissola trafiła do Madrytu na dwór króla Filipa II.
Większość prac, które powstały w tamtym okresie, nie przetrwała do naszych czasów z powodu wielkiego pożaru, który w XVII wieku nawiedził zamek królewski w Madrycie. Warto jednak wspomnieć, że najbardziej ceni się wczesne obrazy Anguissoli, do których należy również „Portret kanonika regularnego”.
