Malarz i jego modelka. Na wystawie prac Picassa Naomi Campbell ukaże perspektywę „z drugiej strony”

Dzieła sztuki – w tym portrety – często odzwierciedlają perspektywę artysty, który je stworzył, zaś model lub modelka to tylko „tematy”, które artysta opracowuje według własnej wizji. To widać w szczególności w portretach autorstwa Pabla Picassa, z których większość przedstawia muzy, kochanki i żony malarza.

Proces tworzenia dzieła sztuki okiem modelki

Wystawa pod tytułem „Le Peintre et Son Modèle” (fr. „Malarz i jego modelka”), która ruszy już w lutym w galerii sztuki Tarmak22 w Gstaad w Szwajcarii, odwróci tę tradycyjną perspektywę. Organizatorem wystawy jest nowojorska galeria Nahmad Contemporary, której założycielem jest Joe Nahmad – syn Davida Nahmada, który uchodzi za największego kolekcjonera prac Pabla Picassa.

Nahmad zaprosił do współtworzenia wystawy dobrą znajomą, brytyjską supermodelkę Naomi Campbell, która sama była i jest muzą wielu artystów. Wkładem Campbell w wystawę będzie szereg jej własnych refleksji na temat skomplikowanej relacji modelki z artystą – na podstawie jej osobistych doświadczeń jako osoby, która w trakcie swojej długiej kariery tysiące razy pozowała fotografikom i malarzom.

W ramach wystawy będzie można obejrzeć 14 obrazów Pabla Picassa z serii pod tytułem „Le Peintre et Son Modèle”, które powstały pod koniec kariery artysty, w latach 1963-1965. W tym okresie Picasso mieszkał w miejscowości Mougins na Lazurowym Wybrzeżu wraz z ostatnią żoną Jacqueline Roque, którą uwiecznił w swoich pracach częściej niż wszystkie dotychczasowe muzy.