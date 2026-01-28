Reklama

Malarz i jego modelka. Na wystawie prac Picassa Naomi Campbell ukaże perspektywę „z drugiej strony”

Jak to jest być tematem czyjegoś dzieła sztuki? Odpowiedzi na to pytanie udzieli Naomi Campbell, która sama pozowała wielu artystom. Wyjątkowa wystawa obrazów Pabla Picasso, w której swój wkład będzie miała również brytyjska supermodelka, ruszy już w przyszłym miesiącu w szwajcarskim Gstaad.

Publikacja: 28.01.2026 16:01

„Przeżyłam większość życia przed obiektywem, co daje mi indywidualną perspektywę na temat relacji mi

„Przeżyłam większość życia przed obiektywem, co daje mi indywidualną perspektywę na temat relacji między artystą a modelką. Jest złożona, wielowarstwowa i pełna mocy” – pisze w swoim eseju do wystawy Naomi Campbell.

Foto: PAP/Avalon

Izabela Popko

Dzieła sztuki – w tym portrety – często odzwierciedlają perspektywę artysty, który je stworzył, zaś model lub modelka to tylko „tematy”, które artysta opracowuje według własnej wizji. To widać w szczególności w portretach autorstwa Pabla Picassa, z których większość przedstawia muzy, kochanki i żony malarza.

Proces tworzenia dzieła sztuki okiem modelki

Wystawa pod tytułem „Le Peintre et Son Modèle” (fr. „Malarz i jego modelka”), która ruszy już w lutym w galerii sztuki Tarmak22 w Gstaad w Szwajcarii, odwróci tę tradycyjną perspektywę. Organizatorem wystawy jest nowojorska galeria Nahmad Contemporary, której założycielem jest Joe Nahmad – syn Davida Nahmada, który uchodzi za największego kolekcjonera prac Pabla Picassa.

Nahmad zaprosił do współtworzenia wystawy dobrą znajomą, brytyjską supermodelkę Naomi Campbell, która sama była i jest muzą wielu artystów. Wkładem Campbell w wystawę będzie szereg jej własnych refleksji na temat skomplikowanej relacji modelki z artystą – na podstawie jej osobistych doświadczeń jako osoby, która w trakcie swojej długiej kariery tysiące razy pozowała fotografikom i malarzom.

W ramach wystawy będzie można obejrzeć 14 obrazów Pabla Picassa z serii pod tytułem „Le Peintre et Son Modèle”, które powstały pod koniec kariery artysty, w latach 1963-1965. W tym okresie Picasso mieszkał w miejscowości Mougins na Lazurowym Wybrzeżu wraz z ostatnią żoną Jacqueline Roque, którą uwiecznił w swoich pracach częściej niż wszystkie dotychczasowe muzy.

Czytaj więcej

Dziewiąty album studyjny Miley Cyrus, „Something Beautiful”, na którym znalazł się utwór wykonany z
Kultura
Naomi Campbell w duecie z Miley Cyrus: Jak na współpracę reagują fani obu gwiazd?
Reklama
Reklama

Obrazy z serii „Le Peintre et Son Modèle” przedstawiają szereg wariacji na temat tej samej sceny: artystę przy sztalugach, przed którym pozuje naga kobieta (najprawdopodobniej jest to Picasso i Roque). Malując wiele wersji tego samego motywu, Picasso starał się eksplorować złożoną dynamikę percepcji, pożądania i władzy między artystą a jego „tematem”.

Wystawa „Le Peintre et Son Modèle” ukaże złożoną relację artysty z osobą, która mu pozuje

Jak podkreślają organizatorzy wystawy, udział Naomi Campbell w wystawie jest o tyle cenny, że modelka we współczesny sposób odpowiada na pytania dotyczące bycia widocznym, które interesowały Picassa. „Dzięki wyjątkowym spostrzeżeniom Campbell ta wystawa oferuje współczesne spojrzenie na złożoność definiującą »Le Peintre et Son Modèle«, naturę reprezentacji i uwodzicielską moc tego, co pozostaje poza zasięgiem” – czytamy w opisie wystawy na oficjalnej stronie galerii Tarmak22.

„Przeżyłam większość życia przed obiektywem, co daje mi indywidualną perspektywę na temat relacji między artystą a modelką. Jest złożona, wielowarstwowa i pełna mocy” – pisze w swoim eseju do wystawy Naomi Campbell.

Czytaj więcej

Dr Justyna Napiórkowska: Konieczne jest świadome włączanie artystek do podręczników historii sztuki,
Kultura
Dysproporcje w wycenie obrazów. Dlaczego kobiece dzieła są tańsze od męskich?

„W czasach, kiedy widoczność jest traktowana jak waluta, zaś eksponowanie własnej osoby mylnie interpretuje się jako władzę, wydaje się, że te prace są szczególnie aktualne. Skłaniają nas do refleksji, co to znaczy patrzeć i być oglądanym w czasach, gdy obrazy krążą bez końca, a intymność ulega coraz większemu spłaszczeniu”.

Wystawa „Le Peintre et Son Modèle” w galerii Tarmak22 w Gstaad potrwa jedynie miesiąc – od 14 lutego do 15 marca 2026 r.

Reklama
Reklama

Źródła:
www.tarmak22.com
www.theartnewspaper.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Sztuka Kultura
Enya od lat konsekwentnie stroni od wywiadów i deklaruje niechęć do występów na żywo.
Kultura
Miliony sprzedanych płyt mimo braku koncertów. Enya wyjaśnia swój model działania
Lista filmów, które przyniosły kostiumografkom Oscary, jest całkiem długa.
Kultura
Kostiumografki z Oscarami. Które z nich przeszły do historii kina?
Wbrew oryginalnym intencjom twórczyni projektu, ujawniono, że bajkowa postać nazywa się Kitty White,
Kultura
Yuko Shimizu: jak pomysłodawczyni Hello Kitty stworzyła globalną ikonę
Czołowe amerykańskie wytwórnie nie zaangażowały w 2025 r. do produkcji największych hitów ani jednej
Kultura
Maleje liczba kobiet reżyserów. „Kompletne wstrzymanie jakiegokolwiek progresu”
Emily Blunt o aktorce stworzonej przez AI: Nie róbcie tego, nie odbierajcie nam tego czynnika ludzki
Kultura
Emily Blunt dołączyła do apelu środowiska filmowego w sprawie aktorki AI. Padły mocne słowa
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama