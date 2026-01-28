Malarz i jego modelka. Na wystawie prac Picassa Naomi Campbell ukaże perspektywę „z drugiej strony”

Aktualizacja: 28.01.2026 18:30 Publikacja: 28.01.2026 16:01
„Przeżyłam większość życia przed obiektywem, co daje mi indywidualną perspektywę na temat relacji między artystą a modelką. Jest złożona, wielowarstwowa i pełna mocy” – pisze w swoim eseju do wystawy Naomi Campbell.
Foto: PAP/Avalon
Dzieła sztuki – w tym portrety – często odzwierciedlają perspektywę artysty, który je stworzył, zaś model lub modelka to tylko „tematy”, które artysta opracowuje według własnej wizji. To widać w szczególności w portretach autorstwa Pabla Picassa, z których większość przedstawia muzy, kochanki i żony malarza.
Wystawa pod tytułem „Le Peintre et Son Modèle” (fr. „Malarz i jego modelka”), która ruszy już w lutym w galerii sztuki Tarmak22 w Gstaad w Szwajcarii, odwróci tę tradycyjną perspektywę. Organizatorem wystawy jest nowojorska galeria Nahmad Contemporary, której założycielem jest Joe Nahmad – syn Davida Nahmada, który uchodzi za największego kolekcjonera prac Pabla Picassa.
Nahmad zaprosił do współtworzenia wystawy dobrą znajomą, brytyjską supermodelkę Naomi Campbell, która sama była i jest muzą wielu artystów. Wkładem Campbell w wystawę będzie szereg jej własnych refleksji na temat skomplikowanej relacji modelki z artystą – na podstawie jej osobistych doświadczeń jako osoby, która w trakcie swojej długiej kariery tysiące razy pozowała fotografikom i malarzom.
W ramach wystawy będzie można obejrzeć 14 obrazów Pabla Picassa z serii pod tytułem „Le Peintre et Son Modèle”, które powstały pod koniec kariery artysty, w latach 1963-1965. W tym okresie Picasso mieszkał w miejscowości Mougins na Lazurowym Wybrzeżu wraz z ostatnią żoną Jacqueline Roque, którą uwiecznił w swoich pracach częściej niż wszystkie dotychczasowe muzy.
Obrazy z serii „Le Peintre et Son Modèle” przedstawiają szereg wariacji na temat tej samej sceny: artystę przy sztalugach, przed którym pozuje naga kobieta (najprawdopodobniej jest to Picasso i Roque). Malując wiele wersji tego samego motywu, Picasso starał się eksplorować złożoną dynamikę percepcji, pożądania i władzy między artystą a jego „tematem”.
Jak podkreślają organizatorzy wystawy, udział Naomi Campbell w wystawie jest o tyle cenny, że modelka we współczesny sposób odpowiada na pytania dotyczące bycia widocznym, które interesowały Picassa. „Dzięki wyjątkowym spostrzeżeniom Campbell ta wystawa oferuje współczesne spojrzenie na złożoność definiującą »Le Peintre et Son Modèle«, naturę reprezentacji i uwodzicielską moc tego, co pozostaje poza zasięgiem” – czytamy w opisie wystawy na oficjalnej stronie galerii Tarmak22.
„W czasach, kiedy widoczność jest traktowana jak waluta, zaś eksponowanie własnej osoby mylnie interpretuje się jako władzę, wydaje się, że te prace są szczególnie aktualne. Skłaniają nas do refleksji, co to znaczy patrzeć i być oglądanym w czasach, gdy obrazy krążą bez końca, a intymność ulega coraz większemu spłaszczeniu”.
Wystawa „Le Peintre et Son Modèle” w galerii Tarmak22 w Gstaad potrwa jedynie miesiąc – od 14 lutego do 15 marca 2026 r.
Źródło: rp.pl
