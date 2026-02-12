Reklama
Rozwiń
Reklama

Kim były samurajki? Nieznana historia japońskich arystokratek opowiedziana w muzeum

W dawnej Japonii samurajami były również kobiety. Nowa wystawa w Muzeum Brytyjskim w Londynie udowadnia, że powszechne rozumienie określenia „samuraj” dalekie jest od tego, jakie faktycznie było życie mężczyzn i kobiet należących do tej klasy.

Publikacja: 12.02.2026 14:06

W spokojnych czasach samurajki uczono przede wszystkim dobrych manier i przygotowywano je do roli żo

W spokojnych czasach samurajki uczono przede wszystkim dobrych manier i przygotowywano je do roli żon, matek i zarządczyń posiadłości.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Postać samuraja jako mężnego, zdolnego do największych poświęceń wojownika na stałe wpisała się we współczesną popkulturę. Mimo to większość tych wyobrażeń jest stereotypowa i nie oddaje w pełni tego, czym przez setki lat zajmowali się samurajowie. Nowa wystawa w Muzeum Brytyjskim w Londynie pod wszystko mówiącym tytułem „Samurai”, która została otwarta 3 lutego 2026 r., rzuca nowe światło na tysiącletnią historię tych przedstawicieli japońskich elit.

Kobiety stanowiły połowę klasy samurajów

Mało kto wie, że połowę klasy samurajów stanowiły kobiety. Zwykle były to żony i córki wojowników, które także szkolono w sztukach walki. W czasach wojny te kobiety niekiedy towarzyszyły samurajom na polu bitwy, ale najczęściej stały na straży domostw pod nieobecność mężczyzn. Były w stanie dobyć broni i skutecznie obronić dom w razie napadu.

Czytaj więcej

Marina Abramović już kilkukrotnie przetarła szlaki kolejnym twórczyniom płci żeńskiej.
Kultura
Marina Abramović pierwszą kobietą, która zorganizuje wystawę w wyjątkowym miejscu

Po 1650 r. nastąpiła trwająca ponad 250 lat, pozbawiona wojen era Edo. Samurajowie nie mieli w tym czasie zbyt wiele do roboty. Ponieważ nigdy nie porzucili doskonalenia swoich umiejętności w sztukach walki, przedstawiciele najzamożniejszych warstw japońskiego społeczeństwa często zatrudniali ich jako prywatnych ochroniarzy.

Z czasem z wojowników samurajowie przekształcili się w nową warstwę szlachty. Mieszkali w swoich okazałych posiadłościach, byli urzędnikami, politykami, artystami, literatami i naukowcami.

Reklama
Reklama

Klasa samurajów zmieniła swój charakter, co miało wpływ również na życie kobiet należących do samurajskich rodzin. W spokojnych czasach te arystokratki uczono przede wszystkim dobrych manier i przygotowywano je do roli żon, matek i zarządczyń posiadłości.

„Samurai” – wystawa w Muzeum Brytyjskim w Londynie

Wystawa „Samurai” w Muzeum Brytyjskim w Londynie prezentuje ponad 280 przedmiotów i instalacji cyfrowych. Zwiedzający mają szansę obejrzeć między innymi zbroje samurajskie, ubrania, ceramikę oraz historyczne przedstawienia członków tej klasy japońskiego społeczeństwa: ryciny, drzeworyty i malunki.

Oprócz tego ekspozycja zawiera wiele luksusowych przedmiotów codziennego użytku, które należały niegdyś do samurajów. Jednym z ciekawszych jest pochodząca z XIX wieku gra karciana, sprawdzająca wiedzę na temat życia czołowych władców z historii Japonii. Samurajowie grywali w nią dla zabicia czasu. Na wystawie nie zabrakło też takich przedmiotów należących do kobiet z klasy samurajów, jak przyrządy do układania fryzur, lusterka, ubrania czy podręcznik japońskiej etykiety.

Czytaj więcej

Do naszych czasów zachowało się niespełna 60 obrazów Artemisii Gentileschi.
Kultura
Imponujący kobiecy rekord w świecie sztuki. Arcydzieło mistrzyni baroku sprzedano za miliony

Wystawa ukazuje także wpływ legendy samurajów na kulturę popularną: film, telewizję, komiks, gry komputerowe, modę, a także sztukę współczesną. Ekspozycję zasiliły między innymi wybrane prace autorstwa znanego japońskiego artysty Tetsuyi Noguchiego, a także kreacja paryskiego domu Louis Vuitton, inspirowana zbroją samurajską.

Reklama
Reklama

Jednym z najcenniejszych dzieł sztuki, jakie można oglądać na wystawie, jest obraz pod tytułem „Portret Itō Mancio” z 1585 r. autorstwa Domenico Tintoretto, przedstawiający 16-letniego samuraja ubranego na zachodnią modłę. W 1582 r. młody mężczyzna wyjechał na misję dyplomatyczną z Japonii do Watykanu.

Wystawa „Samurai” w Muzeum Brytyjskim w Londynie potrwa do 4 maja 2026 r.

Źródła:
www.britishmuseum.org
www.artnet.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Japonia Styl Życia Kultura
Do naszych czasów zachowało się niespełna 60 obrazów Artemisii Gentileschi.
Kultura
Imponujący kobiecy rekord w świecie sztuki. Arcydzieło mistrzyni baroku sprzedano za miliony
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Aneta Kręglicka jest współproducentką filmu „Zapiski Śmiertelnika”. Obraz wyreżyserował jej mąż Maci
Kultura
Aneta Kręglicka o filmie „Zapiski śmiertelnika”: Mój mąż powinien był nim zadebiutować
Na całym świecie jest niespełna 20 płócien, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że osobiście n
Kultura
Wielkie odkrycie w świecie sztuki. Odnaleziono zaginiony obraz renesansowej mistrzyni
„Przeżyłam większość życia przed obiektywem, co daje mi indywidualną perspektywę na temat relacji mi
Kultura
Malarz i jego modelka. Na wystawie prac Picassa Naomi Campbell ukaże perspektywę „z drugiej strony”
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama