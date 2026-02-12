Postać samuraja jako mężnego, zdolnego do największych poświęceń wojownika na stałe wpisała się we współczesną popkulturę. Mimo to większość tych wyobrażeń jest stereotypowa i nie oddaje w pełni tego, czym przez setki lat zajmowali się samurajowie. Nowa wystawa w Muzeum Brytyjskim w Londynie pod wszystko mówiącym tytułem „Samurai”, która została otwarta 3 lutego 2026 r., rzuca nowe światło na tysiącletnią historię tych przedstawicieli japońskich elit.

Kobiety stanowiły połowę klasy samurajów

Mało kto wie, że połowę klasy samurajów stanowiły kobiety. Zwykle były to żony i córki wojowników, które także szkolono w sztukach walki. W czasach wojny te kobiety niekiedy towarzyszyły samurajom na polu bitwy, ale najczęściej stały na straży domostw pod nieobecność mężczyzn. Były w stanie dobyć broni i skutecznie obronić dom w razie napadu.

Po 1650 r. nastąpiła trwająca ponad 250 lat, pozbawiona wojen era Edo. Samurajowie nie mieli w tym czasie zbyt wiele do roboty. Ponieważ nigdy nie porzucili doskonalenia swoich umiejętności w sztukach walki, przedstawiciele najzamożniejszych warstw japońskiego społeczeństwa często zatrudniali ich jako prywatnych ochroniarzy.

Z czasem z wojowników samurajowie przekształcili się w nową warstwę szlachty. Mieszkali w swoich okazałych posiadłościach, byli urzędnikami, politykami, artystami, literatami i naukowcami.