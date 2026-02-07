Kiedy porusza się temat psychowashingu

Ważne jest także zrozumienie i rozróżnienie roli psychologa i psychoterapeuty. Osoba, która ukończyła studia psychologiczne, nie ma pełnych kompetencji do tego, żeby świadczyć psychoterapię.

– Psychologowie pracują w przeróżnych obszarach, nie tylko w obszarze zdrowia czy w obszarze klinicznym. Znajdziemy osoby po psychologii w transporcie, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w marketingu, ale w myśl nowej, nadchodzącej ustawy, psycholog zajmuje się także pomocą psychologiczną, wsparciem, diagnostyką. Natomiast psychoterapia w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego definiowana jest jako celowe oddziaływanie metodami psychologicznymi. Psychoterapia funkcjonuje w ramach kilku modalności, które mają udowodnioną naukowo skuteczność. I w aktualnym systemie, faktycznie nie kształcimy na kierunku psychoterapia jako kierunku magisterskim. Dobrą praktyką jest to, że osoba, która ukończyła psychologię i chciałaby zająć się psychoterapią, kończy dodatkowe, całościowe, najczęściej czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w jednej z wybranych modalności. Dzisiaj można zostać psychoterapeutą w momencie, w którym zadecyduje się, że otwiera się działalność gospodarczą o takim profilu. Czyli gdyby pani miała ochotę od jutra rzucić swoją dotychczasową karierę i rozpocząć świadczenie usług psychoterapeutycznych, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mogła pani to zrobić – mówi ekspertka.

Ważne jest zatem, aby umieć krytycznie patrzeć na usługi i porady „natury psychologicznej” oferowane w mediach społecznościowych.

– Cała odpowiedzialność za weryfikację kompetencji specjalisty spoczywa na osobie, która chce skorzystać z pomocy. Często są to osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, które wpisują w wyszukiwarkę „psycholog Warszawa” lub „psychoterapeuta Warszawa” – o ile zdają sobie sprawę z tego, że psycholog i psychoterapeuta to dwie osobne kompetencje. Jedno z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, z Uniwersytetu SWPS, pokazało, że 78 proc. osób wychodzi z założenia, że psychoterapeuta jest psychologiem. I to pokazuje, jak bardzo te zawody w ogólnym postrzeganiu się sklejają. Pacjent zostaje sam na placu boju, bo usługi z tego zakresu są bardzo kosztowne, a w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia ich dostępność pozostaje niewystarczająca. To, na co warto zwracać uwagę, to czy osoba ma wykształcenie bazowe, jakie ono jest, czy ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii lub właśnie to robi, czy swoją pracę poddaje regularnej superwizji, czy przynależy do jednego z dużych prowadzących praktykę czy szkolenia towarzystw zrzeszających psychoterapeutów. Zdarza się, że kiedy ktoś zaczyna weryfikować czyjeś dyplomy, to okazuje się, że dany „specjalista” przeszedł jedynie weekendowy kurs albo kilkugodzinne szkolenie online – zauważa Joanna Gutral.